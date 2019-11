El italiano se ha enfrentado a la temida curva de la vida de 'GH VIP 7'. El ex concursante que se encuentra en su mejor momento dentro de la casa por su relación con Adara no ha podido evitar emocionarse tras recordar duros momento de su infancia. A todos nos ha sorprendido ver al ex concursante de 'Grande Fratello' en esta tesitura y sus declaraciones nos ha dejado totalmente impactado. Atentos a las palabras del modelo durante su conversación con Jorge Javier Vázquez explicándole cómo ha sido su vida desde que era tan solo un niño.

"¿Tienes miedo de salir el jueves?", le preguntó el presentador. "No, porque yo he hecho lo que sentía y he sido la persona que soy también fuera", respondió el concursante. No obstante, Onestini empezó su curva recordando su etapa escolar, un momento complicado para él. "Empiezo a engordar porque mis compañeros me hacen bromas, como mearme los zapatos", declaró el concursante.

"Es un momento en el que sufrí mucho", reconoció Gianmarco. "Lo pasé muy mal, ese momento me marcó para siempre", relató el concursante. Sin embargo, no todo fue malo para el italianao, y es que un entrenador le indicó que tenía que luchar contra él mismo "para empezar un nuevo camino". "Es un cambio, empiezo a adelgazar, empiezo a sentirme más seguro de mí mismo", concluyó Gianmarco muy feliz al contar a toda la audiencia este gran cambio que hizo cuando era muy pequeño.