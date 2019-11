Superar los problemas en una relación nunca es algo fácil, y más cuando ambos quieren pero están en diferentes puntos. Es como lo que les pasa a Yoli y Jonathan, ex pareja de GH 15, que tras conocerse en la Casa, tener una hija y casarse, ahora sus vidas han dado un giro de 180 grados por encontrarse en plena crisis de pareja. Ambos quieren llevarse bien, pero mientras ella parece querer volver, él prefiere mantener la amistad mientras conoce a otra persona... y eso es lo que les está trayendo más problemas. Tras muchas idas y venidas, el colofón final fue una bronca tremenda de la que ninguno se enorgullece y, después de darle muchas vueltas, al final ambos han decidido hacer lo mejor por ellos y por su salud mental...

¿De qué estamos hablando? Efectivamente, de pedirse perdón mutuamente. Jonathan se ha presentado en casa de Yoli con un ramo y una carta ("a este paso vas a poder poner un jardín", ha bromeado él, que siempre le regala flores tras una discusión), y ella, completamente rota, se ha derretido...



Yoli tenía claro lo que quería: "Yo sé que tú lo has pasado mal, pero entiéndeme a mí también. Lo estoy pasando muy mal ahora mismo, y sabiendo que estás conociendo a otra persona ahora… no quiero ser ni segundo plato de nadie ni la arrastrada. Yo quiero empezar de cero contigo, pero normal. Tú y yo, sin terceras personas", confesaba, y añadía: "Si tú quieres conocer a la otra persona, adelante, pero yo no puedo estar a expensas de lo que tú hagas…".

Jonathan, que no le ha dicho ni sí ni no, ha sido cristalino con sus palabras: "Creo que te quedas atrapada en eso y no ves más allá. Me gustan muchas cosas de ti, pero cuando veo ese carácter, es lo que me echa para atrás, y ha añadido: "No te voy a contestar a eso ahora, pero porque no me apetece, porque lo que no quiero es que me tengas cogido por los huevos y me digas 'pues ahora haces esto, o esto'. Voy a hacer lo que mi cuerpo y mis sentimientos me pidan, y tengo claro que yo no quiero hacerte daño, porque si tú sufres, yo sufro".

Al final, él, que era el que quería darle una sorpresa a ella, ha sido el que se ha quedado patidifuso, porque Yoli también le tenía preparado un regalo súper especial: un álbum con fotos desde que se conocieron en 'GH' hasta su hija, pasando por viajes y todo el embarazo... y claro, se ha echado a llorar. ¡Si es que es muy bonito!

