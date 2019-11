Carmen se encuentra en plena guerra con sus antiguos compañeros de 'Sálvame' de los que dijo que le caen mal.

Durante el rodaje de 'Ven a cenar conmigo. Edición Gourmet' tuvo una gran pelea con Victor Sandoval.



Cada vez parece más claro que si las Campos ponen un circo les crecen los enanos fijo. Las tres componentes del televisivo clan van de polémica en polémica y tiro porque me toca. Pero la última en llevarse todos los focos a su persona ha sido Carmen Borrego que la ha liado muy parda. Mira que les tenemos dicho a los famosos que la combinación de redes sociales y Photoshop es de lo más peligrosa, sin embargo, ellos no terminan de hacernos caso. Las dos herramientas las carga el diablo y como no las domines el resultado puede ser nefasto.

El caso es que la hermana de Terelu ha subido una foto a su perfil de Instagram en la que hay algo que no termina de cuadrar y sus seguidores, que las cazan al vuelo, se han dado cuenta enseguida por lo que los comentarios críticos no se han hecho esperar. Pero, ¿cuál era exactamente el problema de la foto de Carmen Borrego?



Carmen estuvo en un restaurante de moda del centro de Madrid y para presumir de velada subió una foto posando apoyada en la esquina de una de las mesas del local. No sabemos bien si fue una iluminación traicionera, un mal uso de los filtros o un retoque fotográfico muy desafortunado pero el caso es que la cara de Carmen Borrego no parece cuadrar con el resto del cuerpo. En resumen, la hija de María Teresa Campos se marcó un Cristina Tárrega en toda regla.

Eso sí, esperemos que Carmen haga caso omiso de los comentarios de sus seguidores (detractores, más bien) que han puesto a caer de un burro a la colaboradora. “Ponte un filtro,..., si eso.... 🙄”, “pareces un desmontable”, “tanto Photoshop es patético” y otra serie de lindezas que han hecho arder las redes sociales. Desde que la hermana de Terelu pasó por quirófano para reducir su papada, siempre ha estado muy preocupada por su imagen y por lucir lo mejor posible pero no todo funciona...