Fran Rivera y Josie la lían en la alfombra roja

El madrileño palacio de Santoña se vistió de gala para acoger la tercera edición de los premios 'Bazaar Actitud 43', una cita organizada por 'Harper's Bazaar', la revista de moda más antigua del mundo, y Licor 43 para reconocer la actitud y el talento de personalidades nacionales e internacionales. Por la alfombra roja pasaron desde Sharon Stone hasta David Gandy o Mafalda, y rostros más habituales en los eventos de este calibre como Fran Rivera y Lourdes Montes.

Precisamente ellos protagonizaron un momentazo, y es que antes de poder hablar con los medios, vieron posar a su lado a Josie, y el torero no dudó en bromear con el estilismo del diseñador: "¿Qué vienes de Harry Potter?". Y la respuesta de él no se hizo esperar: "¡Ay, pero maricón!". Y lo que vino después... Mejor verlo, así que ¡dale al play y no te pierdas la que liaron sobre la alfombra roja!

Sí, se metieron ambos en la capa de Josie y bromearon con la cantidad de usos que podría tener además de para vestir y en qué ocasiones podrían ponérselos... ¡Hasta metieron a Lourdes! Sí, sí, tres personas en una capa, y porque no pillaron a nadie más por allí que si no, se une toda la alfombra roja.