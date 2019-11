Bea Retamal se ha sincerado ante sus más de 340.000 seguidores de Instagram confesando un problema. “Me di cuenta que algo iba mal” , ha reconocido.

Parece que la felicidad absoluta se le resiste a Bea Retamal. Ahora que sus problemas con su ex, Rodri, son ya cosa del pasado y que se declara más que enamorada de su nuevo chico (que en realidad no es tan nuevo porque es un antigua pareja), la ex gran hermana confiesa un problema que le quita el sueño desde este verano. Si hace sólo unos días explicaba en su canal de Mtmad un percance de salud con los anticonceptivos por culpa del cual “podría haber muerto”, ahora se sincera con sus seguidores y Bea reconoce que ha padecido un alarmante cambio físico en su cuerpo que la tiene muy preocupada.

La valenciana se sometía a una ronda de cinco preguntas de sus seguidores en Instagram sobre su vida cuando uno de ellos le preguntó si podía decir cuánto pesaba y si le gustaba su cuerpo. Es ahí cuando la ganadora de 'GH 17' se sincera “Este verano los nervios me pasaron factura y me quedé en 45 kilos. Lo malo de eso es que yo me veía bien y me di cuenta de que algo iba a mal cuando las tallas XS me estaban enormes. Ahora estoy en 49 kilos y quiero conseguir llegar a los 50 y tonificar”.

Bea acompaña la respuesta en sus stories de una foto suyo en blanco y negro donde posa en ropa interior y en la que. Cierto es que durante el verano, la ex gran hermana colgó varias instantáneas de sus vacaciones en la playa y en Cuba con ropa ligera y traje de baño donde yacon los huesos más marcados y una cinturita de avispa.

La ex de Rodri se refiere a “los nervios” como el origen de esa bajada tan importante de peso. Parece que en verano fue cuando Bea comenzó su historia de amor con Adrián Valenzuela, su nuevo chico con el que ya había tenido un romance tiempo atrás y que además es papá de un bebé. El caso es que la valenciana reconoció a finales de verano que había tenido que acudir al psicólogo porque le estaba costando gestionar sus sentimientos amorosos más aún cuando todavía coleaba su ruptura con Rodri. ¿Sería este un motivo para que se desencadenaran esos nervios que le han llevado a adelgazar tanto?

Por suerte, Bea Retamal ahora está muy feliz con Adrián con el que parece que todo le va viento en popa tal y como ella presume en sus redes sociales. Así que para superar sus problemas de delgadez e ir recuperando un peso más saludable puede contar con el apoyo de su pareja. Lo mismo hace ella con él al que hace unos días apoyaba públicamente “Cuando quieres a alguien simplemente le apoyas y acompañas en todas las decisiones y situaciones de su vida”, escribía.