No hay duda que el trono de Manu fue uno de los más seguidos por los fans de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. En el nuevo capítulo de 'Mtmad' del canal de Susana Megan, que fue quien se llevó el gato al agua, la 'influencer' ha querido recordar cómo reconquistó al que es actualmente su pareja. La ex pretendienta utilizó un original juego en el que el tronista tenía que utilizar los cinco sentidos. Susana usó varios recuerdos que tenían juntos para poder realizar el reto y ambos acabaron muy emocionados, tanto, que la novia de Manu no ha podido evitar las lágrimas cuando ha visto el vídeo.

Para el del olfato, Susana Megan le dio una bolsita con su perfume "para que cuando tuviera los ojos cerrados y lo oliera, oliera a mí". Para el tacto, le dio una gorra, porque sabía que era uno de sus accesorios favoritos ya que siempre le veía con una puesta. Luego le dio el regalo del sentido del oído, uno de los más especiales ya que le tapó los ojos y leyó una carta que escribió en su móvil un día que estaba muy triste y se acordó de él. "A esa nota le puse una foto nuestra por detrás y se la leí", explicaba. "Para él fue algo precioso, fue un momento súper bonito que creo que nunca olvidará, y cuando se quitó la venda se puso a llorar", señalaba visiblemente emocionada.

Para el sentido del gusto "le dí chocolate blanco porque, en mi primera cita con él, había una caja de bombones y él cogió el de chocolate blanco. Así vio que me acordaba de cuál era su favorito y le hacía entender que si se venía conmigo no le iba a faltar dulce". Más tarde, la ex pretendienta no conseguía acordarse de lo que hizo para el sentido de la vista y decidió ponerse el vídeo para recordarlo. "Le enseñé una foto y ahí comenzó el reto", recordó.

Ahora la feliz pareja acumula casi cinco años de relación y juntos han formado una pequeña familia junto a su perrito y una nueva casa. Lo cierto es que no pueden estar más felices y es la pareja más consolidada que ha salido del programa 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.