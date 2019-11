Ana Obregón tiene es un extenso historial de amores y ha querido repasarlos en el plató de 'Aquellos maravillosos años', de Telemadrid, con Toñi Moreno. La bióloga ha abierto su corazón y ha dado una de las entrevistas más sinceras haciendo un repaso a todo su vida y dejando varias perlas, eso sí, ha destacado que a pesar de lo que pueda parecer "yo nunca he ido buscando el amor" sino que más bien la han buscado o se lo ha encontrado de repente, como el caso de David Beckham, lo cual ha aclarado después de tantos años.

Al principio se ha resistido a hablar del tema asegurando solo que Victoria la amenazó en su propio gimnasio al que "vino con sus guardaespaldas y me dijo que quería estar con él para hacerme famosa en España", ¿y cómo lo encontró? Pues ella asegura que "como en aquella época [Beckham] me escribía mucho" pudo averiguarlo. Luego, se ha soltado confirmando que se encontró con él en una habitación de hotel cuando él solo llevaba una toalla recién salido de la ducha y, más tarde... "los besos de Beckham son maravillosos. Fíjate si hace años y todavía me acuerdo". ¡Normal que Victoria se enfadara!

Gtres

Son muchos los nombres que están en la lista de amores de Ana Obregón, la actriz siempre destaca a Fernando Martín, el jugador de baloncesto que perdió la vida en un accidente de tráfico, como el gran amor de su vida. "Era increíble", explicaba a punto de emocionarse. Tras él han llegado hombres como Miguel Bosé, Alberto de Mónaco, Alessandro Lequio, Davor Súker, Micky Molina y Darek, a quien parecía no recordar a juzgar por el ataque de risa que ha tenido al verse con él. También confesó que había tenido algo con Robert De Niro durante su estancia en Hollywood.

Gtres

Si alguien ha dejado huella en su vida pública ha sido Lequio. "Alessandro como amigo es una maravilla, como novio y marido es un asco", aseguraba Ana Obregón despertando las risas del público. Pero esto no se quedaba aquí, porque seguí hablando del conde asegurando que es "muy gracioso", tanto que "me ponía los cuernos con sentido del humor". ¿¿Cómo?? Toñi Moreno se quedó patidifusa ante esta declaración, al igual que Massiel que esperaba para entrar. Pero nos quedamos con las ganas de saber cómo ya que la cantante se fue por los cerros de Úbeda asegurando que "ya sabía para dónde tiraba...".

Actualmente, el corazón de Ana está vacío de romances pero lleno de amor familiar, incluso ha asegurado que no tiene expectativas de llenarlo; "ni lo pienso", ha destacado en la conversación ya que está ocupada "con temas de madre". Aunque si alguien del pasado regresara, si tiene claro quién podría ser: Dávor Súker. "Era demasiado perfecto para ese momento. Quizás ahora un amor tranquilo... Siempre me han gustado los amores pasionales, y Dávor era muy equilibrado... Alguien maravilloso que ahora me hubiera venido bien".

No obstante, confiesa que, por ahora, no le pide a la vida ningún romance. "Ahora estoy enamorada de la vida y donde me doy cuenta de la vida y de lo que es importante", ¿llegará ahora ese gran amor?