ESTOY MUY HARTA DE QUE SE METAN CON LOS INFLUENCERS O CUALQUIER PERSONA QUE TRABAJA CON LAS REDES SOCIALES O EN LA TELEVISIÓN. Vamos a ver, a diario tengo que leer que somos unos flojos, unos ninis, que qué nos creemos, que si chistes sobre los estudios y los influencers, que si solo pensamos en no dar un palo al agua y vivir del cuento, que vaya generación de gente que no sabe hacer otra cosa que exhibirse. Para empezar, nadie puede vivir del cuento a no ser que sus padres sean ricos o le toque la lotería. No es mi caso, pero en todo caso si viven del cuento qué? Te van a dar su dinero a ti? Pues no, te jodes y punto. No todas las personas consiguen un gran número de seguidores y que miles de personas le sigan ya sea porque se sienten identificados con ellos o porque quieren ser como ellos o porque se ríen con sus vídeos e historias o les llama la curiosidad, no todos son capaces de generar contenido. Al que critica, si no eres interesante para nadie te jodes también y no intentes criticar ni fastidiar a los que sí interesamos. Eso de que no damos un palo al agua qué pasa? Que es envidia? Me vas a contar que te encanta trabajar? Que te exploten? No irte de vacaciones? Pues una de dos, o eres tonto “perdío”, o eres más envidioso que un Demonio. No tenemos una vida de ensueño? No vivimos de no hacer nada y encima estamos forrados y de vacaciones perennes? Y qué haces criticando y no te pones a hacer lo que yo hago si es tan guay? Aaaah no, no lo haces porque no puedes, decides estar picando piedra? Si, una decisión muy inteligente y lógica... ¿Por qué? ¿Porque es muy difícil exponerte y hablar ante millones de personas que se pueden tomar el derecho de criticar todo lo que dices y aún así quedar medio bien, es muy difícil hacer que la gente te siga y te quiera, es muy dificil meterte en un Reality lleno de cámaras durante 3 meses, no cualquiera y mucho menos los que critican, se ponen delante de una cámara con dos cojones y habla como dios manda. Es duro estar comiendo y que te llamen 10 personas mientras comes para hacerte una foto, eso se llama trabajar 24h y como queremos a nuestros fans los tratamos con amabilidad y estamos 24/7 por ellos.