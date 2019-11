Alma Bollo está la mar de feliz, y tiene motivos para ello: además de estar estudiando Derecho, que le apasiona, tiene un novio al que adora, su relación va viento en popa y ahora espera un bebé con él. A pesar de que su madre, la colaboradora de televisión Raquel Bollo, no se tomó muy bien la noticia al principio (ahora ya bien, eso sí), tiene todo el apoyo de su familia, y no ha podido esperar a desvelar algunos nombres que tiene pensados para su bebé. ¿Pero ya sabe el sexo? Pues sí, y aunque ha decidido no desvelarlo aún, según fuentes cercanas consultadas por 'Semana', lo que tendrá es una niña.

Mediaset

Quizá por eso ya tiene un montón de nombres pensados para niña y de niño apenas tiene 3... aunque eso sí, vienen con polémica, porque el que más le gusta está convencida de que no se lo van a dejar poner, y es Fernanda. ¿Qué te parece? Aún así, ya ha confesado en MTMad que tiene otras opciones por si acaso: Alegría, Soleá, India, Martina y Jimena...

¿Y si luego resulta que es niño? Aunque ella ya sabe seguro lo que vendrá, Manuel, Kilian y Mariano han pasado el corte. ¿Tú qué nombre prefieres?

En el mismo vídeo, Alma ha confesado más respuestas a las preguntas de sus seguidores, como si participaría en un reality ("Soy súper seguidora, y sé que me metería de lleno ahí. A Gran Hermano nunca iría, y si me metiera a alguno, sería Supervivientes. Aunque no está en mis planes ni lo tengo pensado"), si le gustaría casarse (la respuesta es un "sí" rotundo) o en qué le gustaría trabajar ("me gustaría trabajar de lo que estoy estudiando, que es Derecho, y especializarme en la rama de lo penal"). ¡Esta chica vale un potosí!