Recuperado de la obstrucción intestinal que obligó a su ingreso en septiembre y por lo tanto a anular la presentación de su libro, Cayetano Martínez de Irujo retomó el pasado 4 de noviembre la rueda de prensa sobre sus memorias ‘De Cayetana a Cayetano’. La cita tuvo lugar en el Hotel Intercontinental de Madrid y en ella contó con la ayuda de Luis María Ansón y su médico, Enrique Moreno, de quien dijo: “Me salvó la vida”. Para Cayetano era un día muy especial, tanto que no pudo contener las lágrimas.

Las primeras cayeron cuando recordó a su padre, que murió con sólo 52 años. Con esa edad, el duque de Arjona estuvo a punto de morir y tuvo que ser intervenido por primera vez de sus problemas intestinales. Fue entonces cuando el doctor Moreno le tuvo que intervenir durante 11 horas. “Recuerdo cuando tuve que viajar de Sevilla a Madrid en compañía de mis dos hijos. Un viaje que cambió mi vida”. Desde entonces ha sido intervenido 12 veces.

“Este libro representa la lucha de un ser humano para encontrar la libertad y que no debe de ofender a nadie. No me arrepiento de nada de lo que he escrito. Ha sido una de las cosas más difíciles que he hecho. Es más, había momentos que empezaba a llorar y tenía que parar”, dijo Cayetano.

El jinete explica que para él no ha sido fácil vivir en un palacio, como la gente se cree. “Es muy duro”, así lo define. Por eso, en el libro hay continuas referencias al servicio del Palacio de Liria y manifiesta públicamente: “No me gusta que se convierta ahora en un museo”.





Cayetano lleva ya cuatro ediciones de su libro, cuyo prólogo está escrito por Luis María Ansón. Para Cayetano el académico es como un segundo padre. Ansón halagó a Cayetano. Habló de Jesús Aguirre, “un intelectual que enamoró a Cayetana de Alba y le recitaba poemas en latín”. Por eso se lanzó el académico a recitar uno de esos poemas. Pero no fue el único que recitó, ya que le dedicó otro a Bárbara Mirjan, la novia del jinete, que estaba en primera fila.



El ex director de ‘ABC’ fue el único que mencionó a la ex mujer de Cayetano, Genoveva Casanova, que no asistió al acto. “Es una de las mujeres más inteligentes que he conocido en mi vida”, dijo Ansón.

Tampoco estuvieron los cuatro hermanos del jinete, con los que no tiene muy buena relación (salvo con Fernando) desde que salió este libro. “En el fondo creo que son buenas personas, pero yo no les gusto. No les gusta mirarse en mi espejo”, dijo el duque de Arjona, que sólo disculpó a su hermano Fernando, que estaba de viaje.

Quienes sí estuvieron fueron sus hijos, Luis y Amina, y su primo, Luis Martínez de Irujo. También sus íntimos amigos: Emilio Butragueño –que fue con su mujer, Sonia–, Miguel Ángel Gil Marín, Jesús Álvarez y el boxeador, Manel Berdonce, ‘El Tigre de Tetuán’.