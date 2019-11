El ganador de 'GH Revolution' parece que ha tomado una decisión en firme. Y es que la pareja de Adara no ha podido aguantar más las apasionadas imágenes de la ex azafa de vuelo con el italiano dentro de la casa de 'GH VIP'. Tanto mimo y arrumaco, han hecho que el empresario tome esta decisión drástica. Parece que las cosas para la ex concursante de 'GH 17' se ponen cada vez más difícil. A su mala relación con el resto de los concursantes, hay que sumarle la posible expulsión de Onestini en la novena gala del programa. Veremos cómo termina esta situación.

Telecinco

"Hugo Sierra da por rota su relación con Adara después de los últimos acontecimientos", afirmaba Jorge Javier Vázquez nada más empezar la gala de 'GH VIP 7'. “Él sigue queriéndola y amándola pero quiere tener una conversación con ella", dijo también Dinio el pasado 'Límite 48 horas'. "Se dejaron de hacer cuchi-cuchi por una cosa que ya se explicará, pero es algo totalmente normal”, continúo el ex actor porno.

Mediaset

“Hugo no quería hacer el amor conmigo. No entiendo por qué no quiere acostarse conmigo. Me decía ‘vete a la mierda’. A veces pienso que si ve esto, se dará cuenta. Y yo ‘vamos a hacer cosas’ y él nunca”, contó Adara. “Se le ha acabado la pasión”, reafirmó el maestro Joao, gran amigo de la participante. Si finalmente Gianmarco abandona la casa, será un golpe muy duro para Molinero.