Sin duda, la relación de Gianmarco Onestini y Adara Molinero está dando mucho que hablar dentro de la casa de 'GH VIP 7'. Y es que la amistad entre los concursantes en Guadalix de la Sierra no ha dejado indiferente a nadie. La ex pareja de Pol ha dejado sus sentimientos muy claros hacia el italiano antes de que el ex concursante de 'Grande Fratello' fuera expulsado. No obstante, la ex modelo no se imagina para nada todo lo que está aconteciendo fuera de la casa por esta amistad tan especial. Ya con Onestini fuera del concurso veremos qué ocurre...

Mediaset

“¿Estás enamorada?”, le ha preguntado Joao a Adara delante de Gianmarco. "Si yo sé la respuesta, ¿por qué no se dices?", dijo el adivino. “Sí”, ha respondido la ex azafata. “Nos vemos fuera, tienes que recordarlo”, aseguró Adara por si el italiano era quien tenía que abandonar en el concurso.

Mediaset

Por si acaso la ex participante de 'GH' ha hablado claro de lo que siente por él. "Me llena con solo su presencia. Te lo digo en serio. No me esperaba qué me fuera a ocurrir esto", confesó mientras lloraba. "En 'Gran Hermano sientes cosas que ningún mismo puede explicar. Pero, sientes y punto no te queda otra. Me gusta vivirlo todo intensamente y creo que eso es lo bueno de este reality. Me planteo muchas cosas, aunque también tengo miedo, pero supongo que será muy normal", concluyó muy emocionada la ex pareja de Hugo Sierra.