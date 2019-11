Violeta y Fabio son dos de los concursantes del nuevo 'reality' de Mtmad, 'Crazy Camp', en el que seis tronistas viajan en autocaravana de pueblo en pueblo mientras solucionan sus conflictos, porque los tienen, y mucho... Y es que la pareja convive, nada más y nada menos que con Julen, el ex de Violeta, Albert, Kathy y Jenni (ambas fueron pretendientas de Albert y él eligió a Jenni, con quien estuvo unas semanas fuera del trono). La cosa está que arde, desde luego, y las condiciones del viaje tampoco lo ponen nada fácil. A su llegada a uno de los destinos, las tres jóvenes descubrieron que no había ni secador y la ducha no iba a ser precisamente un spa, y claro, el drama estaba asegurado, pero no fue el único...

Llegaba el turno de decidir dónde dormiría cada uno y había dos opciones: En la autocaravana o en el bungalow del camping (que la organización del reality proponía para los ganadores de la prueba del día). Sin embargo, los jóvenes, que han pensado en todo, querían dejar que Violeta y Fabio durmiesen juntos, así que Julen, del equipo ganador, cedió su puesto a Violeta y se fue a dormir a la caravana. Pero claro, Kathy también quería irse allí (quizá para estar cerca de Albert) así que solo Jenni, Fabio y Violeta se quedarían en en bungalow, y ya os imagináis lo que pasó después...

Mtmad

Jenni le advertía a sus compañeros que no le importaba dormir con ellos, pero que no hiciesen nada en su presencia, sobre todo porque "no se come delante del hambriento", a lo que Violeta aseguró que no le podía prometer nada... ¡Así que otra que se marchó a la caravana! Y una vez solos pues, ¡desataron su pasión!

Mtmad

Cuando el resto de compañeros se acercaron a darles las buenas noches... ¡Estaban en plena faena! Se escuchaba todo pero no dudaron en interrumpir y llamar a su puerta, y claro, ahí estaban ellos con las manos en la masa. "Venís en un momento un poco inoportuno", confesaba Violeta, "aquí no vamos a pasar frío", zanjaba. Un momento que nos ha recordado bastante a aquel momentazo en Honduras...