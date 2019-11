View this post on Instagram

Me preguntáis todos por cómo estoy?? Ya me veis , con la nariz de Mr Potato. Jajajajjajajajajajaj. Y como si me hubiera atropellado un camión!!!! Perdí el equilibrio y aterricé como pude .... Pero estamos las dos estupendamente. Gracias por preocuparos. Me voy a tomar unos días de descanso ...: Besos y os quiero!!!!!