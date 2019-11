¿Quién no recuerda haber enloquecido con las manías de Mónica Geller que hasta acabábamos entiendo? ¿Quién no se ha reído a carcajadas con Chandler? ¿Quién no estaba deseando que gritaran a los cuatro vientos su relación y Ross por fin se enterase? ¿Quién no lloró cuando se enteró de que no podían ser papás biológicos? ¡Que levante la mano quien pudo resistirse a esta mítica historia de amor entre Mónica Geller y Chandler Bing! Ya han pasado casi 20 años desde que tuvimos que secarnos las lágrimas con el último capítulo de 'Friends', pero no hemos olvidado a esos seis amigos que marcaron toda una época.

Gracias a las plataformas digitales y algunos canales de televisión, podemos seguir disfrutando de 'Friends' y no lo hemos superado. ¿La prueba? La primera foto que compartió Jennifer Anniston en su cuenta de Instagram batió todos los récords solo porque salían TODOS los actores, por primera vez tras 18 años... y es que hace solo unos años pudimos ver a parte del elenco junto a los actores de 'The Big Bang Theory', pero no estaban todos. Hasta ahora. Pues si aquella imagen enloqueció... La de ahora ni os contamos.

¡Son Mónica y Chandler! Courteney Cox (Monica) y Matthew Perry (Chandler)! Aunque ha pasado el tiempo (y lo demuestran sus cambios físicos) no ha cambiado su relación. "Adivinad con quién comí hoy… ¡LO SÉ! ¿Podría ser más feliz? #amigosdeverdad", ha comentado la actriz junto a la imagen, que en solo horas ha acumulado millones de 'likes'.