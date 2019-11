Antonia Dell'Atte responde a Ana Obregón con un nuevo dardo envenenado

Su guerra empezó hace más de 20 años y aunque parecía haberse suavizado con un abrazo público en su reencuentro en las cocinas de MasterChef Celebrity, de eso nada, monada... Su enfrentamiento público sigue vivo y son constantes las pullitas que una le manda a la otra, sin miedo ni tapujos. Antonia asistió este jueves en la noche a la II Cena Solidaria de la Fundación Querer, un acto organizado por la directora de la Fundación, y aprovechó para responder a las últimas declaraciones de Ana Obregón, que aseguraba no meterse demasiado en la guerra porque "soy una señora".

Antonia Dell'Atte lo ha tenido muy claro, y tras soltar una fuerte carcajada irónica, ha declarado: "Decir 'Quedar como una señora' una señora nunca lo dice. Además tampoco se dice 'Yo no me rebajo', esa es una ofensa, se dice me gustas o no me gustas, pero decir 'yo soy una señora' no es eso, no está referido a Ana, esto es para todo el mundo, para ser señora solo hay uno, el de arriba".

Parece que aquí no hay reconciliación, y diríamos al menos de momento, pero es que ya van bastantes añitos complicados y la cosa no mejora. Parece que lo mejor para ambas es que cada una siga su camino y sin mirar demasiado atrás.