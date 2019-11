Gianmarco confiesa por qué no besó a Adara en su despedida

"Yo sabía perfectamente lo que ella sentía, y ella lo que sentía yo", así ha confesado, Gianmarco, que Adara y él están enamorados. El ex concursante de 'GH VIP 7' ha visitado 'Sálvame' para explicar su polémica despedida, y ha confesado que se dio cuenta de que sentía "algo más fuerte que una amistad" en un tierno momento en el que rozaron sus manos. ¡Qué romántico! Aunque todavía hay quien no se cree su historia, eso sí, y todo por la forma en la que se despidió de ella en la sala de expulsión. Ha querido dar su versión al respecto, asegurando que estaba "descolocado" por las conversaciones que vio previamente de Adara y Maestro Joao.

"Siempre hablamos de lo que sentía yo con ella, nunca me había hablado de su relación con Hugo", ha aclarado, "nosotros más o menos sabíamos lo que sentíamos pero nunca lo habíamos dicho". Y ese fue, precisamente, el motivo por el que no le dio un beso antes de marcharse a plató, "tenía que respetar lo que ella me había dicho".

Telecinco

Y, ¿por qué negó estar enamorado de ella? Él mismo ha confesado que todo fue por respeto, y hasta que no vio que ella iba a romper con Hugo, no se atrevió a ser sincero del todo. Lo que tiene claro es que si pudiera volver atrás, se despediría de ella con ese beso de película, y es que ha confesado que ellos mismos lo hablaron y al preguntarle a Adara como iban a despedirse, ella soltó: "¿Cómo quiero o como debo?