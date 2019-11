Albert Álvarez reconoce que tuvo una dura adolescencia donde recibió numerosas denuncias

El ex concursante de 'Supervivientes' ha querido mandar un mensaje a sus amigos

El ex concursante de 'Supervivientes', Albert Álvarez, ha acudido a 'Volverte a ver' para mandar un mensaje de cariño y agradecimiento a sus amigos de infancia. Albert ha reconocido en el programa a Carlos Sobera que no pasó una bonita infancia y que durante su adolescencia se vio envuelto en numerosas peleas. Una situación que le llevó a tener un gran número de denuncias por las que temió que podría acabar en la cárcel. El ex concursante de 'Supervivientes' ha reconocido que él tiene toda la culpa de haber acabado así por juntarse con quien no debía. Una situación de la que asegura haber salido. "Ahora estoy bien", ha reconocido.

Telecinco

El ex concursante de 'Supervivientes' ha reconocido que ahora está pasando por una buena etapa de su vida. Tras salir del concurso ganó 16 kilos, "los que perdí y dos más por si acaso", ha bromeado. Además, ha asegurado que ha vuelto a entrenar y tiene varios proyectos laborales entre manos.

Albert ha recordado su dura infancia a raíz de que sus padres se separasen. Un momento que fue clave para él ya que lo utilizó como "excusa" para justificar su mal comportamiento. "Siendo menor tuve denuncias en multitud de ocasiones. Mi problema era el deporte. Tenía miedo a ganar porque salía en el diario y luego iban con eso a la cárcel y le enseñaban mi foto para decir que habían tenido problemas conmigo", ha reconocido.

Además, Albert Álvarez ha dejado claro que el problema siempre fue suyo y que solo él tuvo la culpa de acabar así. "El ejemplo claro es mi hermana que pasó por lo mismo y nunca se equivocó. Por eso sé que el problema era mío", ha confesado.

Durante esa época, uno de os apoyos más importantes que tuvo fue el subinspector de la Policía Nacional. Albert ha reconocido acordarse mucho de él ya que le ayudó mucho a poder salir de la calle y dejar de juntarse con esas compañías. Pese a que falleció hace un año, Albert sigue acordándose mucho de él y reconoce que fue "un segundo padre".

Sin embargo, Albert siempre ha contado con dos amigos que han estado junto a él desde la infancia, Juan Carlos y Abel."Me alejé de ellos y fue un error. Sin embargo, me sirvió para apreciarlos mucho más", ha admitido.

Telecinco

Es por esto, que el ex concursante ha querido llevarlos al programa para poder mandarles un mensaje de agradecimiento. Albert ha tenido unas bonitas palabras para ellos donde les ha querido agradecer que siempre le hayan recibido con los brazos abierto.

Telecinco





Los tres amigos han intercambiado mensajes de cariño durante el programa y también han querido recordar algunas anécdotas graciosas que han vivido durante todo el tiempo que llevan juntos. Unos recuerdos que han hecho que todo el mundo se ría al escuchar los momentos más graciosos vividos entre ellos tres.