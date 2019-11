Quim Gutiérrez deja boquiabiertos a sus seguidores con sus confesiones más 'hot'

Qué tendrá 'La Resistencia' que consigue que sus invitados se abran tanto como para contar sus secretos más íntimos... Eso seguro que se está preguntando ahora Quim Gutiérrez, y es que el actor ha sido uno de los últimos invitados del programa de Movistar y se abrió tanto, tanto, que ha dejado a sus seguidores boquiabiertos con sus confesiones sexuales. Visitó el programa para presentar su última película, 'Ventajas de viajar en tren', donde su personaje tiene un fetiche: hacer que las mujeres con las que se acuesta emitan gemidos de perros. Y acabó desvelando los suyos... y lo cierto es que tiene un aire 'perrete': ¡Le gusta oler! Sí, oler.

"Esto es una mierda porque crea una situación de intimidad y empiezas a contar. Yo soy muy de oler (pone cara de situación por la intimidad que está contando) Me estoy dando cuenta de que soy un poco perro, que este personaje me lo han dado por algo. Este personaje a lo mejor me lo ha dado alguna tía...". Una reflexión que llevó al presentador a bromear pensando que quien le llamó pensó: "Llamad a Quim para esto joder, que me estuvo oliendo la raja del culo durante horas". "¿A nadie le gusta...? Oler, limpio... osea, una mezcla de perfume y sudor", se preguntaba el actor.

Y eso no fue todo lo que desveló. Cuando Broncano le preguntó si él se había topado con alguna situación de gemidos parecidos a los de la película, confesó que "a lo japonesa": "Lo llamo japonesa descompasada porque si el ritmo es este, el gemidito iría a la vez, pero en esta ocasión va descontrolado", explicaba. Y añadía: "¿quién no ha buscado nunca orientales?", preguntaba sobre las categorías de los vídeos de cine de adultos.