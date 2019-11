Kristen Stewart reconoce que se habría casado con Robert Pattinson

La actriz acaba de presentar la película 'Los Ángeles de Charlie'

La actriz Kristen Stewart ha concedido una entrevista al programa de radio 'The Howard Stern Show'. Durante el programa, la actriz ha recordado la relación que mantuvo con su compañero de reparto en la película de 'Crepúsculo'. Un amor que traspasó la pantalla y que consiguió encandilar a multitud de jóvenes que apoyaban su relación. Sin embargo, la historia no acabó bien y después de varios años juntos decidieron romper, a mediados de 2012, tras darse a conocer que Stewart le había sido infiel a Pattinson con el cineasta Rupert Sanders.

Agencias

Ahora, seis años después, Stewart a rememorado esa relación y ha confesado que el actor fue "su primer amor". El presentador del programa no quiso perder la oportunidad de saber si en algún momento pensaron en formalizar su relación casándose a lo que Stewart contestaba de manera dudosa. "No lo sé. Yo quería hacerlo, sí... pero nunca he estado en esa situación. Nunca he sido muy tradicional, pero al mismo tiempo, en cada relación en la que he estado he pesando que era la buena. Nunca he sido la persona más casual", admitía.

Gtres

La actriz se encuentra en un gran momento profesional y es que acaba de presentar la nueva película de 'Los Ángeles de Charlie', donde aparece como una de las protagonistas junto a Naomi Scott y Ella Balinska. Se trata de una secuela de la película de acción y comedia estrenada en el año 2000 y cuyas protagonistas en ese momento fueron Cameron Díaz, Drew Barrymore y Lucy Liu.