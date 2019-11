El Maestro Joao confiesa que se acuerda de una persona que no es Pol Badía

Joao admite sentirse "liberado" tras romper con Pol

Los momentos en los que los concursantes de 'GHVIP 7' tienen que permanecer dentro del confesionario están provocando que se conozcan algunos secretos mientras ellos creen que nadie les escucha. En esta ocasión le ha tocado a Joao. El Maestro confesaba a su compañera Adara que se siente liberado después de dar por finalizada su relación con Pol Badía. Una situación que compara a la que, supuestamente, está experimentando ella tras haberle contado los planes que tiene cuando salga de la famosa casa de Guadalix. Unos planes que pasarían por dejar a su pareja Hugo Sierra.

Telecinco





"Yo quiero salir libre y no esconderme", le ha confesado Joao a Adara. El concursante no ha podido evitar hablar de Alberto, la persona con la que fue infiel a Pol. Al Maestro lo que más le preocupa es que haya tenido una gran presión mediática que él "no sepa actuar" ante esa situación.

Además, Joao ha admitido que Alberto es la persona a la que le encantaría poder ver el día que le toque salir expulsado de la casa de 'GHVIP 7'. Aunque ha reconocido que no cree que pueda suceder ya que sería una situación muy incómoda puesto que Pol Badía estaría presente también.

Telecinco

Por su parte, Pol ha podido ver estas imágenes durante en primicia durante el programa de 'Sábado Deluxe'. El ex concursante de 'GHVIP 7' se ha quedado impresionado tras escuchar las palabras de su ex pareja y ha confesado que no sabe que pensar. "Cuando estaba dentro a mí no me decía esas cosas. Se supone que estaba todo bien", ha aclarado Pol. Aún así, sigue insistiendo en que quiere esperar a que el Maestro Joao salga de la casa para poder tener una conversación pendiente y aclarar todas las dudas.