Bienvenida Pérez se muestra muy dura con Lydia Lozano

Bienvenida reconoce que no necesita amor solo "una cuenta bancaria"

Bienvenida Pérez ha reaparecido en el plató de 'Sábado Deluxe' para contar cómo se encuentra en estos momentos y de qué está viviendo ahora. Sin embargo, lo que parecía que iba a ser una entrevista tranquila a comenzado desde el principio con un enfrentamiento entre ella y Lydia Lozano. Todo surgió después de que Bienvenida Pérez asegurase que los hombres se le acercaban por su dinero. Una afirmación que Lydia negaba ya que estuvo con un gran amigo de la colaboradora "que estaba forrado", según contaba la propia Lydia Lozano.

Telecinco

A Bienvenida Pérez esto no le ha sentado muy bien y le ha explicado que su amigo "vivía de alquiler". También ha hablado del Ministro de la Marina con el que mantuvo una relación y que asegura que le estuvo chantajeando con llevarla a la prensa si se divorciaba de él. "Ahí es cuando surgió todo", ha contado refiriéndose al momento en el que empezó a hacerse más conocida.

De momento, Bienvenida Pérez ha asegurado que se encuentra viviendo de sus inversiones y que no mantiene ninguna relación con nadie. "Yo no necesito el amor, lo que necesito es una cuenta bancaria", ha explicado. Además, añadía que: "Quien quiera romance que lea poesía".

Poco después continuaba el enfrentamiento con Lydia después de que Bienvenida afirmase que no quiere ser madre. "No tuve la niñez adecuada para ser madre", ha reconocido. Un aspecto que Lydia ha vuelto a rebatirle ya que la colaboradora le hizo un reportaje hace tiempo donde anunciaba que iba a ser mamá. Una afirmación de la que dudó al verla con vodka con naranja. A Bienvenida Pérez no le han sentado nada bien esas acusaciones y le ha achacado que le hizo "un reportaje de quinta".

Telecinco

Bienvenida se considera una persona inmortal y muy coqueta. Se ha mostrado muy dura acerca de las nuevas medias que quieren tomar en Inglaterra con El Brexit. "Me parece una vergüenza que está perjudicando la economía de Inglaterra y de Europa".

Bienvenida Pérez se ha mostrado encantada de poder volver a hablar en un plató de televisión ya que le recuerda a gran parte de su vida, pese a que no le haya gustado estar en compañía de Lydia Lozano.