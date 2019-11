Tony piensa que las declaraciones de Kiko Matamoros son fruto de que aún siente un "poco e celos"

La pareja de Makoke explica que se encuentran en un buen momento juntos

El ex concursante de 'GHVIP', Tony Spina, ha acudido con su pareja, Makoke, a la fiesta de disfraces de Arancha de Benito. La pareja aparecía muy sonriente vestida de vikingos y dispuesta a pasárselo muy bien en el cumpleaños de su amiga. Un evento que Tony Spina ha aprovechado para hablar acerca de su relación y de las declaraciones que constantemente hace Kiko Matamoros sobre su pareja y sobre él. "Con cada exclusiva que da parece que aún tiene un poco de celos", ha admitido la pareja de Makoke. Aunque le molesta que ataque a su novia, confiesa que el prefiere mantenerse al margen ya que es un tema de ellos dos solo.

Una de las cosas que sí que le molestó es que dijese que él era un mantenido y que no quería pagar los billetes de Maldivas. "Eso es mentira porque además los billetes venían incluídos", ha aclarado. Además, también ha confesado que aún no sabe todo lo que pasó entre Makoke y él pero que ella le ha explicado que se lo contará todo "cuando llegue el momento". Respecto a a las declaraciones que hizo Kiko diciendo que Makoke no sería nadie si no hablase de él, Tony Spina ha respondido entre risas aclarando que: "Por eso Kiko habla de Makoke también".

Por su parte, Makoke dice que parece que ya se ha enterrado el hacha de guerra con él. "Kiko ha dicho que ya no se habla más y él marca los tiempos y todo así que me parece muy bien", ha explicado con un poco de ironía. Aunque le "encantaría que fuese así". Además, ha aclarado que no ha vetado a la novia de Kiko Matamoros de ningún sitio y que puede ir a donde quiera.

En cuanto a su relación con Makoke, Tony ha admitido que se encuentran en su mejor momento. "No pensaba que íbamos a durar tanto, creía que sería un rollete, un amor causado por el encierro", ha reconocido. Sin embargo, parece que no ha sido así y la pareja celebrará ya mismo su primer aniversario. Un evento que se producirá justo el mismo día que Makoke cumple años. Tony ha reconocido que le tiene preparado una cosa muy especial pero que no quiere dar más detalles porque prefiere que sea una sorpresa.