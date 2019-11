Violeta confiesa cuántas veces al día mantiene relaciones con Fabio y sus seguidores flipan

Ellos son felices en su burbuja, y nos encantaría decir que ajenos a la polémica, pero lo cierto es que Violeta Mangriñán no es precisamente el claro ejemplo de "oídos sordos a las críticas". Ella se revoluciona, y mucho, sobre todo cuando tocan su relación con Fabio, pero es su esencia y hay que quererla así, y punto. Así que con toda su valentía y a sabiendas de que no tiene problema en afrontar lo que venga, se ha atrevido a someterse al típico 'preguntas y respuestas' de Instagram donde sus seguidores le lanzan preguntas abiertamente y ella nos cuenta su vida. Era su primera vez, así que pedía que fuera "suave" y bueno... No ha sido tan 'heavy' como podría haber sido, para qué engañarnos.

Algunos le han preguntado por qué es tan impulsiva y ella ha sido muy clara: "Me parieron así, ahora te paso el número de mi madre, la llamas y se lo preguntas". Pero calma, Violeta, que solo era una pregunta... Pero la cosa no ha sido tan tensa todo el rato, la mayoría de las preguntas eran sobre su relación con Fabio.

Ha confesado que la relación de Fabio con su familia es muy buena, y lo ha demostrado con un vídeo en el que su hermana, Lila, se abraza al italiano como si no hubiera un mañana. La pareja ya comparte vivienda y no podrían estar más felices, pero hay una duda que corroe a sus seguidores, y es que vista su relación a través de la pantalla, ambos han demostrado ser muy pasionales, así que no han podido evitar preguntarle cuántas veces tienen sexo al día. ¿La respuesta de Violeta? Aunque exagerada, obviamente, ha querido ir a decir que TODO EL DÍA, SIN PARAR.

También ha desvelado que ha ido varias veces al psicólogo, sobre todo cuando era más pequeña y sus padres se separaron y atravesó un mal momento escolar.