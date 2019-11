Carmen Borrego está cansada de recibir críticas por parte de sus ex compañeros de 'Sálvame' y quiere acabar con eso de una vez por todas. La guerra sigue en pie y ha estallado: "Ellos no me hacen daño, me importa el que le hacen a mi gente, porque lo pasan mal". Carmen ha reiterado que no eran sus amigos, sino los de Terelu, y se ha mostrado irónica asegurando que le parece "muy bien todo, me ha encantado, todos maravillosos".

"Si algo me ha caracterizado a mi siempre es la honestidad, tendré millones de defectos pero ese precisamente no, quizá lo tengan otros... esa falta de honestidad", asegura, "he estado poco tiempo en ese programa, he aprendido, no tengo nada malo que decir del programa, pero ninguno de ellos me conoce", confiesa. "¿Quienes son para juzgarme sin conocerme?", se pregunta, "yo no les juzgo porque no los conozco, solo juzgo lo que dicen de mi", y tiene clarísimo que "no los conozco ni tengo el más mínimo interés".

Con quien no está nada contenta es con María Patiño: "Me llamó estafadora, no voy de víctima pero no me gusta que tú me llames a mi así", ha declarado, "para hablar de honestidad hay que tenerlo todo muy limpito".

Asegura que "en el Deluxe me sentía sola" pero no culpa a nadie, o al menos no quiere señalar a nadie... ¿Cómo acabará toda esta guerra? Desde luego a este paso no va a terminar nunca.