Gianmarco Onestini, último expulsado de la casa de 'GH VIP 7', ha acudido al debate para hablar de su paso por la casa. Y es que el italiano ya ha pasado el shock de salir de Guadalix de la Sierra y ha podido hablar tranquilamente de todo lo que ha ocurrido durante su estancia en el reality. El ex concursante de 'Grande Fratello' ha mostrado de nuevo sus verdaderos sentimientos por Adara Molinero. Y, a pesar de que muchos piensan que esta relación no es más que un farsa, Onestini sigue esperando a la ex concursante de 'GH 17' cuando salga del programa. Veremos cómo avanza esto...

Telecinco

"¿Por qué hablas tanto ahora y el otro día con Jorge Javier te costó tanto?", le preguntó Jordi González. "Por respeto a lo que ella me dijo. Ella me ha pedido que no dijera nada hasta que ella saliera y que defendiera siempre que solo somos buenos amigos. Por eso, quiero respetarla en todo momento", aseguró el italiano muy emocionado.

Telecinco

"La echo mucho de menos sobre todo por la noche, pasábamos mucho tiempo en la cama y me hace mucha falta. Necesito ver qué hace y la vi oliendo mi almohada", confesó el italiano. "Estaba echo polvo tras dos meses aislado y encontrarme todo, ya estoy más sereno y lo tengo todo claro. Muy claro", concluyó el de Milán a González durante el noveno debate de esta edición de 'GH VIP'. No sabemos qué pasará con esta relación, pero lo que está claro es que esta 'amistad' va a ser duradera.