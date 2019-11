La vuelta del concursante a la casa no ha sido nada fácil. Y es que, a pesar de que Hugo Castejón entro con muchas ganas y mucho más relajado que en su primera etapa, sus compañeros le están poniendo muy complicado adaptarse de nuevo al concurso. El ex de Marta Sánchez se enfrenta a su primera nominación tras ser repescado y lo hace junto Adara y el maestro Joao, sus dos únicos apoyos en Guadalix de la Sierra. Veremos si las mismas personas que lo llevaron de nuevo al reality lo salvan esta vez de la expulsión.

Telecinco

"Esas nominaciones son desagradables, pero no son sorprendentes. Reflejan el aislamiento que estoy viviendo, la exclusión", declaró el concursante. "Hay veces que la gente es tan incoherente que me quedo de piedra", aseguró Castejón en el confesionario. Además, aprovechó para hablar de Antonio David Flores. "Es una persona que tiene dos caras, intenta siempre jugar con las posibilidades y salir salvado y jugar con las expectativas de las otras personas", criticó Castejón del ex de Rociíto.

Telecinco

"La vuelta aquí no ha sido nada fácil. Tengo un sabor amargo", reconoció. "Mi estado natural en esta casa es el de la soledad, adereza con ciertos ataques, con humillaciones, etc. Tengo que básicamente mirar para delante y ser fuerte", afirmó el ex de Miriam Saavedra. "No te voy a engañar: hay muchos momentos en los que me vengo abajo y me cuesta seguir adelante", concluyó Hugo muy dolido por su situación en el programa.