Arantxa de Benito se quedó tan a gustito hace unos meses, cuando soltó en televisión que su ex, José María Gutiérrez 'Guti', era un padre ausente. "Cumplía más antes de conocer a Romina. Este verano no dejaron a mi hija irse de vacaciones con ellos", aseguró la presentadora. El exjugador del Real Madrid, cuando su ex rajó en 'Sálvame', estaba en Turquía, pero acaba de desembarcar en Almería como nuevo entrenador del equipo de fútbol de la ciudad. ¿Querrá entrar al trapo sobre esas declaraciones y se defenderse?

Guti llegó a la ciudad andaluza sin muchas ganas de hablar y muy bien acompañado. Con el exfutbolista viajó su mujer, Romina Belluscio, y el hijo de la pareja, el pequeño Enzo (6 años). Ahora, ya en suelo español, habrá que ver si el exmadridista retoma la relación con sus dos mayores, fruto de su matrimonio con la que fuera presentadora Arantxa de Benito, y con los que últimamente no tiene comunicación alguna.

Agencias

Por lo pronto, Zaida (19) y Aitor (17) parece que han apostado a tope por su madre, con la que celebraron su 50 cumpleaños en Madrid hace unos días. Tampoco faltaron la madre de Arantxa y el novio de la rubia, Jairo, que parece llevarse de maravilla con los hijos de su chica, con los que comparte muchos momentos. Gracias a Jairo, Arantxa disfruta de una etapa de gran estabilidad personal que se refleja en su cara.



Un 'happy birthday' muy especial

Gtres

Mientras su ex intenta acomodarse a su nuevo puesto y a su nueva vida, Arantxa vive su mejor momento, personal y profesional. La presentadora acaba de cumplir su medio siglo de vida y para celebrarlo ha organizado una gran fiesta de disfraces a la que han acudido un gran número de amigos y familiares. Los invitados han aparecido disfrazados de El Joker, piratas o de personajes de 'La casa de papel'.

Arantxa con su madre y su chico en la fiesta de disfraces Gtres

La protagonista de la noche sorprendió a todos con su disfraz de circense, demostrando que a los 50 se conserva de maravilla. Feliz y enamorada, Arantxa posaba feliz junto a su novio Jairo, que la acompañó en una noche muy especial para ella. "Jairo es una persona que siempre sienta bien", ha explicado indicando que se encuentra muy contenta con él, aunque de momento no hay planes de boda. ¿Qué deseo pidió la cumpleañera al soplar las velas? "Virgencita que me quede como estoy", confesó.