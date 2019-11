Tiene la suerte de dedicarse a lo suyo, la interpretación, y lleva media vida trabajando. Jesús Olmedo sabe de su buena fortuna y vive el momento, ahora en el serial ‘Mercado central’, con el que ha vuelto a TVE, donde se dio a conocer con ‘Hostal Royal Manzanares’, junto a Lina Morgan. Por si fuera poco, tiene una pareja, la también actriz Nerea Garmendia, que le comprende. Charlamos con él sobre su trabajo, su amor y sus planes...



FERNANDO ROI HEARST

El actor, con chaquetón marinero de Guess Jeans, 219 €; jersey de ochos de El Ganso, 79 €; pantalón de Pedro del Hierro, 99,90 €, y botas de Pepe Jeans, 95 €.

¿Qué tal la experiencia en 'Mercado Central'?

Está siendo muy emotiva. Soy el mediano de tres hermanos y mi madre me encargaba los ‘mandaos’. Conocía al frutero, al carnicero… y luego me quedaba las vueltas, ésa era mi recompensa. Este trabajo me está recordando aquella época. Y aquí hemos fusionado el mercado tradicional, el del tendero de toda la vida, con el que todos nos hemos criado, con el moderno.

Tú eres el más moderno…

Bueno. Mi personaje, Jorge Santos, es un chef muy reconocido que deja la alta cocina y se vuelve al barrio a regentar una tienda ‘delicatessen’ y, efectivamente, mi puesto es el más innovador.

¿Es tan duro trabajar en una serie diaria?

Sí. Esta profesión tiene momentos muy gratificantes y otros en los hay que echar el resto. Son muchas horas en plató, a eso estoy acostumbrado, el problema es que, quieras o no, te llevas el trabajo a casa. Pero, bueno, sarna con gusto no pica. Eso sí, se crean vínculos muy chulos cuando el factor humano acompaña. Parecemos familia.

Podríais durar muchos años, como pasa con ‘El secreto de Puente Viejo’…

Ésa es la idea de TVE. Creo que ésta es una serie de largo recorrido, muy fácil de ver, muy cercana, y salimos de las producciones de época.

FERNANDO ROI HEARST

Jesús lleva una americana pata de gallo, pantalón de cuadros y jersey de cuello alto, todo de D'S Damat, de 179,69 y 49 €, respectivamente. Las botas son de Dr. Martens, 169 €.

¿Tú vas al mercado?

A mí me gusta. Yo voy a la compra y Nere (por Nerea Garmendia, su pareja) cocina, como buena vasca.

¿Tus puestos preferidos?

Yo es que soy de buen comer. Es peligroso hacer la compra con hambre, porque todo te gusta, y no sabría elegir. Soy muy carnívoro, y el pescado, depende de quién lo cocine.

¿Te va la vida de barrio?

¡Claro! Soy de barrio, me crié en un barrio, vivo en un barrio y soy el que hacía la compra en el barrio.

¿Con qué ‘delicatessen’ se te conquista?

Me van los pequeños placeres. Me pones un buen vino tinto, una tapa de queso viejo y un buen jamón, y es que me tienes ganado.

¿Y cuál es tu plato favorito?

Una buena tortilla de patatas, las albóndigas de mi madre, el salmorejo de Nerea Garmendia, que para ser vasca... Ella tiene muy buena mano para la cocina.

Además de tanto trabajo, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Ahora es complicado. Me da para darle una vuelta a ‘Coco’ (su perro) y poco más. Salgo pronto de casa, llego tarde y, entre ducha, cena, darle un beso a mi novia…





Pensaba que el deporte era una de tus aficiones.

Hasta hace unos meses hacía ejercicio, es fundamental junto a la alimentación, pero con el ritmo que llevamos… Y soy muy perezoso, me gusta el ‘Il dolce far niente’, como dicen los italianos, el dulce placer de no hacer nada. No me aburro sin hacer nada. Soy de sofá, manta, peli o serie y buena compañía.



FERNANDO ROI HEARST

El actor luce un traje de Marciano Guess: americana, 259 €, y pantalón, 135 €. La camiseta es de Bread & Boxers, , 29,95 €; los botines, de Pedro del Hierro, 159 €, y el cinturón, de Cortefiel, 39,99 €.

En estos momentos, tu obligación es ‘Coco’.

Al enano hay que sacarle, además de que me gusta pasar tiempo con él. Llegas a casa y te demanda que le tires la pelota o que juegues, y no sólo quiere él, también yo. Tenemos un hijo de cuatro patas.

¿Te gustaría ser padre?

Hoy no, pero mañana no lo sé. Ni por agenda ni por inquietud. Estamos bien como estamos, disfrutando. Y no voy a tener un hijo porque toque. Si no, no voy a tener tiempo para disfrutarlo y vivirlo… Ahora mismo sería inviable.

Nerea y tú trabajasteis juntos hace muchos años. ¿Repetiréis alguna vez la experiencia?

Coincidimos en la serie ‘90-60-90’ hace diez años, cuando estábamos empezando a salir. Hacíamos de ex novios y nos peleábamos, ¡qué gracioso! Nos parece muy divertido currar en la pantalla y luego ser pareja. Estamos deseando volver a trabajar juntos.

FERNANDO ROI HEARST

Jesús con abrigo beige, vaqueros y botines de D'S Damat, 209, 59 y 99 €, respectivamente; camiseta de Bread & Boxers, 29,95 €, y cinturón de Cortefiel, 39,99 €.

Ella se ha metido en el teatro.

Está con los monólogos y le va muy bien, en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid. El texto es suyo, habla de sus taras. Si es que siendo epiléptica, con ocho clavos en la espalda de una operación, vasca con tendencia a la verborrea…

Tienes 47 años, y los 50 están a la vuelta de la esquina...

La edad me da igual. Lo que no depende de mí no me genera ningún conflicto: sumar años, la muerte… No hay que agarrarse a la vida como si no hubiera un mañana. ¿No es mejor vivir el aquí y el ahora?

¿Te da tranquilidad no estar ya ‘en el mercado’?

A mí me da felicidad querer y que me quieran. No entiendo vivir sin amor, sin pasión. Para mí la calidad de vida está en acostarme cada noche con quien quiero, y si es recíproco, ya ni te cuento.

FERNANDO ROI HEARST

El intérprete luce chaqueta de ante beige de Pedro del Hierro, 359 €; vaqueros de Pepe Jeans, 135 €; jersey de cuello alto y botines de Cortefiel, 49,99 y 159 €, respectivamente, y foulard de Hackett, 125 €.

Eso le pasa a tu personaje en ‘Lope enamorado’.

Estamos esperando a que TVE le ponga fecha a la TV Movie, creemos que va a ir este año. Es uno de los grandes regalos de mi carrera, ha sido igual de vertiginoso que emocionante. Te llega un personaje como el de Lope de Vega y te dices: “¿Perdona? ¿Por dónde empiezo?”. Un tipo bien entrado en edad, con un bagaje emocional maravilloso y cuando cree que todo está ya colocado, aparece el gran amor de su vida.

¿Te ves en un reality?

No ahora, mañana no lo sé. Soy extremadamente tímido, necesito un personaje que me proteja, pero lo respeto completamente. Es una opción tan válida como otra cualquiera. A mí me parece un logro vivir de lo que te gusta. Somos unos privilegiados.

Su gran amor

Gtres

Empezaron a salir antes de grabar la serie ‘90-60-90’, hace diez años, y desde entonces no se han separado. Jesús Olmedo y Nerea Garmendia forman una de las parejas más sólidas del mundo de la interpretación. Su sueño es trabajar juntos de nuevo. Mientras, él está centrado en la televisión y ella, en los monólogos teatrales.

Ayudante de fotografía: Idoia Vitas. Estilista: Isabel Dorado. Maquillaje y peluquería: Belén García, de Alberto Dugarte Institute. Agradecimientos: restaurante La Cabra. c/ Francisco de Rojas, 2. 28010 Madrid. Teléfono: 914 45 77 50