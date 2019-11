Muere la actriz Laurel Griggs a los 13 años

No todos los días podemos dar buenas noticias o, si no son buenas, al menos simpáticas. Esta es una de esas en las que se nos encoge el corazón, y es que la jovencísima actriz Laurel Griggs, de tan sólo 13 años, ha fallecido a causa de un fuerte ataque de asma. Este horrible suceso ocurrió, al parecer, el pasado 5 de noviembre, pero no ha sido hasta ahora cuando ha trascendido a los medios, y cuando, por tanto, se han llenado sus redes sociales de mensajes de condolencias y adiós. Una noticia, que desde luego, ha conmocionado a todos, pero sobre todo a Broadway...

Laurel tenía un prometedor futuro como actriz. De hecho, compartió tablas junto a Scarlett Johansson en 'Cat on a hot tin roof' con sólo 6 años, y 4 después, con 10, fue fichada por Woody Allen para su película 'Café Society', donde compartió protagonismo con Jesse Eisenberg, Blake Lively, Kristen Stewart o Steve Carell.

Según declaró la familia, tras este ataque de asma, Laurel fue trasladada al Hospital Monte Sinaí, donde los médicos trataron de reanimarla, pero finalmente, y tras varios minutos, tan sólo pudieron certificar su fallecimiento.

El mundo de la interpretación, Hollywood y Broadway, están de luto tras esta dura pérdida, ya no sólo por una compañera de profesión, sino por la corta edad de Laurel, que aún tenía toda la vida por delante y una prometedora carrera. ¡Descansa en paz!