Almudena Navalón está de enhorabuena por partida doble. Si hace unos días anunció que será de nuevo mamá junto a Manuel Carrasco, pues está embarazada de cinco meses, la periodista nos presenta ahora su ilusionante nueva andadura profesional: la marca de sneakers Denis Marlon, un proyecto donde ha plasmado toda su personalidad. En la presentación de estos nuevos modelos, estuvo acompañada del cantante, que calzó una de las 'zapas' de su chica. Almudena, que presumió de su incipiente barriguita, estaba muy feliz ante este doble reto al que se enfrenta y esto fue lo que nos contó.

Almudena, ¿cómo estás?

Muy bien y muy ilusionada porque creo que hemos hecho un gran trabajo. No estoy todo lo activa que yo desearía, porque sí que estoy más cansadita, pero bueno…

¿Cómo habéis recibido la noticia?

¿Esta, no? (señala la barriga).

Claro.

Bien, qué te voy a decir, ilusionados y felices. Estoy ya de cinco meses.

"Lo estoy llevando bien. En este embarazo estoy más cansada, pero con el primero andaba más revuelta"

Y la peque, ¿tiene ganas de tener un hermanito?



Yo creo que tiene ganas, lo que pasa es que es tan pequeñita todavía que no sé…

¿Es niño?

No lo sabemos todavía, prontito nos lo dirán.

¿Te gustaría que fuese un niño para tener la pareja?

Pues todo el mundo está con el niño, el niño, el niño… Pero es que me da igual, lo único que quiero es que venga sano, aunque suene a tópico. Dos niñas tiene su gracia porque así Chloe tiene una hermanita, y un niño, pues también nos haría ilusión.

Almudena está muy ilusionada con este proyecto, que le ha pillado en mitad del embarazo. La pareja luce los modelos que ella ha diseñado. Gtres

¿Tenéis nombre pensado?

Si te digo la verdad, no. Nosotros dejamos lo de los nombres para el final.

¿Ha sido buscado o ha sido sorpresa?

Digo… nos lo van a preguntar (ríe). Ha sido más sorpresa que otra cosa, pero era algo que teníamos en mente así que… maravilloso.

No queríais esperar tampoco mucho para darle un hermanito a Chloe...

Era algo que teníamos en la cabeza, pero sí que es verdad que ha venido un poquito antes de lo que nosotros teníamos planeado. ¡Pero encantados!

¿Nos vamos a plantar aquí, Almudena, o vamos a seguir aumentando la familia?

De momento, vamos a terminar el proceso, que cuesta mucho, y ya pensaremos. No sé, de momento no lo sé.



¿Lo estás llevando mejor que el primero?



Están siendo embarazos diferentes. En este estoy mas cansada y a lo mejor con el primero andaba más revuelta. Pero, vamos, que todo controlado.

Cambiando de tema, y volviendo a los zapatos, ¿cómo surgió la idea?

Llevo dos años liada con este proyecto. Yo siempre he sido muy creativa y me ha gustado el mundo de la moda. Mis amigos me animaron a crear algo y siempre pensé que si me lanzaba tenía que ser desde cero. Creo que el resultado ha merecido la pena, es un producto de mucha calidad y hecho en España.

Manuel Carrasco no quiso perderse la presentación de su mujer. Gtres

¿Alguna vez te imaginaste hacer algo así?

No, yo me imaginaba dónde estás tú (ríe). Lo echo un poco de menos, a lo mejor vuelvo, ¿por qué no compaginar las dos cosas? Pero, bueno, estoy muy feliz porque la moda siempre me ha gustado mucho y estoy muy contenta con el resultado.

¿Continuarás con esto durante el embarazo?

Esto no puede parar. Cuando dé a luz pararé un poquito, pero vamos, yo me veo en el hospital con el ordenador porque no queda otra. Al final cuando eres empresaria y lo montas tú, todo depende de ti.

Una familia preciosa

Instagram Almudena Navalón

Almudena y Manuel empezaron a salir en marzo de 2014. Ella trabajaba como periodista musical, le entrevistó y surgió la chispa. La pareja tiene una hija, Chloe, que nació en junio de 2017. Un año más tarde, en septiembre de 2018, la periodista y su chico celebraron una preciosa boda en Cádiz. "Almudena me ayuda siempre. Mi trabajo no es nada fácil y a ella le cuento todo. Es la persona en la que más confío", dijo Carrasco, el artista que más entradas ha vendido este año.