El programa de 'GH VIP' organizaba una de sus originales fiestas temáticas para que los concursantes disfrutaran de un poco de desconexión. Esta vez, les tocó celebrar la caída del muro de Berlín, un tema que representa la paz y la unión pero este lema parece no haber calado entre los habitantes de la casa de Guadalix porque que ha sido el propio muro, el motivo de discusión entre Noemí Salazar y Hugo Castejón.

Todos han tenido la oportunidad de escribir un mensaje en el muro y la frase escogida por el 'mueble' de la casa de Guadalix ha sido "Noemí Salazar brilla sin apagar". Ha sido entonces cuando el ex de Marta Sánchez ha decidido gastar una broma un poco de mal gusto y tachar una 'A', dejando así la frase: "Noemí Salazar brilla sin pagar". En ese momento, todos los compañeros han coincidido en que lo que había hecho no tenía nada de gracia y Noemí no ha tardado en estallar.



Noemí se enfrenta a Hugo Telecinco

Para vengarse, la protagonista de 'Los Gipsy King', ha descuartizado, troceado, exprimido y comido a Bunky, la calabaza a la que Hugo Castejón tenía tanto cariño y que había personalizado a su gusto, asegurando que para él era "muy especial". Además, tachó toda la frase que el cantante había escrito en su parte del muro.

Noemí trocea a Bunky Telecinco

La mayoría de los compañeros saltaron en defensa de Noemí, lo que provocó más enfrentamientos entre Hugo y los defensores de la diseñadora como Estela o Mila Ximénez. Finalmente, el concursante repescado se arrepintió y terminó pidiendo disculpas aunque sus compañeras no las aceptaron.