La hija de Isabel Pantoja le ha contado a su prima, Anabel Pantoja, por qué acabó en Urgencias en día después de la celebración de su cumpleaños.

Isa ha visto cómo su hermano, Kiko Rivera, le lanzaba un dardo envenenado con su felicitación de cumpleaños.





Isa P no gana para sustos. El pasado 8 de noviembre, la hija de Isabel Pantoja cumplía 24 años y a falta de una fiesta familiar, su novio, Asraf Beno, y sus amigos decidieron organizarle una gran fiesta con una capea. Mientras su hermano, Kiko Rivera, estuvo muy frío en su felicitación a través de las redes sociales, Isa disfrutaba de su celebración en una finca donde, además de soplar las velas en una tarta de 'Frozen', toreó una pequeña vaquilla con la ayuda de Aneth.

En 'Sálvame', han contado que Chabelita 'triunfó' en su faena y salió a hombros de la pequeña plaza bajo los gritos de 'torera, torera' pero, a la mañana siguiente, una testigo coincidió con ella y con Asraf en un hospital de Madrid. Anabel Pantoja ha sido la encargada de contar qué le había pasado a su prima.

"Yo me llevé un susto cuando lo contaron en 'Viva la vida' y le mandé un mensaje. Me explicó que estaba en la celebración, en una capea en una finca y que había llovido mucho. Entró a avisar a unas amigas para que se hicieran una foto y pegó un resbalón que se dio un fuerte golpe en la cabeza. Al día siguiente, se va a Urgencias porque, al despertarse, le duele mucho la cabeza y se asusta", explicó. "Estuvo dos horas en Urgencias. Le pusieron un collarín mientras estuvo en el hospital y le dieron un tratamiento que la deja un poco adormilada pero está bien", aclaró.

Kiko Matamoros ha explicado que Anabel le había dicho que habían tenido un pequeño accidente de tráfico. '"A mí me suena que aquí se quiere ocultar algo", aseguró Matamoros y Anabel replica que el fallo ha sido suyo porque ella creyó que, cuando le dijeron accidente, entendió que era un percance de tráfico. "A mí lo que me han dicho es que iban los dos en el coche, ella y Asraf", cuenta el colaborador porque la pareja llevaba la misma ropa, manchada de barro, que el día anterior en la capea. Anabel ha contado la versión de Isa P. "Cuando terminó la fiesta, su pareja le tenía preparado una sorpresa en un hotel y se van con lo puesto y cuando se despiertan a la mañana siguiente es cuando van al hospital con la misma ropa porque no se encontraba bien", aclaró.

estoy lesionada del cuello!! quiero recuperarme pronto😭😭 dos noches despertándome cada dos por tres.



🤦🏽‍♀️

mientrasss tanto edredón, calefacción y peli para dormir 💓 — Isa P (@IsaPantojam) November 11, 2019

En sus redes sociales, Isa ha contado que estaba lesionada del cuello y que le cuesta dormir. "Estoy lesionada del cuello!! quiero recuperarme pronto dos noches despertándome cada dos por tres. Mientrasss tanto edredón, calefacción y peli para dormir", escribió en su perfil de Twitter.