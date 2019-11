Nuevo y de lujo: así es el piso de Violeta y Fabio (y sabemos lo que pagan por él)

¡Que levante la mano quien pueda permitirse un pisito de lujo a las afueras de Madrid! Quizá no haya muchas manos levantadas, pero si la protagonista de esta historia nos está leyendo, seguramente ella sí tenga la mano levantada, porque, efectivamente, Violeta Mangriñán ha dejado su pisito de soltera ¡y se ha mudado a un pisazo a las afueras de Madrid! hace ya unas semanas nos contó que le habían entregado las llaves de su nueva morada, y ahora, al fin, ha decidido compartir una pequeña parte de ella... y lo que no ha contado ¡te lo contamos nosotros!

Violeta está de lo más feliz, y no es para menos: se ha ido a un ático en la zona de Valdebebas, totalmente nueva y en pleno crecimiento, en la que los alquileres no bajan de los 1.000 euros mensuales. Esa cifra, claro, es el mínimo, porque según una conocida página web de búsqueda de viviendas, un piso muy similar al suyo (que no es ático, sino unos pisos más abajo), se alquila por la friolera de 2.000 euros mensuales, pero es que el piso lo tiene todo: más de 150 metros cuadrados de vivienda, portero y seguridad 24 horas, garaje, zonas verdes, piscina, cocina totalmente equipada, trastero... y lo mejor ¡está completamente domotizada!

Vamos, que el suyo, aunque sea más pequeño por la terraza al ser un ático, será, probablemente, un poco más caro...

Para Violeta, lo mejor, según ella, son tres cosas: que tiene secadora ("nunca la había tenido y ahora me siento rica", ha dicho), que tiene portero 24 horas ("siempre estoy recibiendo paquetes, y ya no se me va a perder ninguno") y, lo más importante, ¡que pierde de vista a Kiko Jiménez como vecino! Porque sí, ya os contamos que vivían en el mismo edificio.

De momento, los gastos, cómo no, serán compartidos, así que ni tan mal, pero ha habido una cosa que ha sido indiscutible, y es que una de las habitaciones la van a convertir entera en vestidor, que falta les hacía...