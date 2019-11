Terminar una relación nunca es fácil, y sobre todo si es por las malas. Bea y Rodri, ex concursantes de 'GH 17', salieron de la Casa de lo más enamorados, pero sólo dos años después ya se estaban tirando los trastos a la cabeza entre acusaciones de infidelidades. Ahora, varios meses después de la 'gran guerra', ambos han decidido rehacer sus vidas: ella ha vuelto con Adrián, su ex, y él... él tiene mucha tela que cortar, y ha sido Bea la que ha opinado de su nueva relación con otra cara famosa...

Hace tan sólo unos días saltó la noticia de que Rodri estaba empezando a salir con Claudia Martínez, ex tronista de 'MYHYV' y ex de Hugo Paz (adjuntamos foto para refrescar memoria):

Pues bien, ahora Bea, tiene algo que opinar... y parece que no le convence del todo esa relación: "Desde que rompimos, Rodri ha estado hablando con otras chicas, que me parece lógico, normal y bien. Lo que ya me parece un poco raro, o al menos me sorprende, es que todos los mensajes que ha enviado Rodri ha sido a chicas con bastantes seguidores o famosas", señalaba. Y sí, muchos de esos mensajes los ha visto ella, así que sabe de lo que habla.

Bea añadía: "Eso no quiere decir nada. Muchos me habéis dicho que 'ya ha conseguido lo que quería', que 'es un buscafama'… puede que quizá algunas chicas con las que hable realmente le gusten, pero también con muchas otras lo ha hecho simplemente por fastidiarme o darme celos. Eso en su día ya lo hablamos y le pedí las explicaciones correspondientes".

Aún así, Bea le ha deseado lo mejor en esa relación, además de pedir que dejen de vincularla a cualquier noticia sobre él, pero ha hecho un último apunte: "Si es real, me parece genial. Si es algo ficticio que están creando, porque vienen ahora realities, para tener más bombo, me parecería un juego sucio. Me puedo creer que a Rodri le guste Claudia, es una chica muy mona, pero no tengo nada más que decir porque no la conozco… aunque sí me parece un poco raro que todas las chicas que le atraigan sean famosas o con un montón de seguidores. Aunque puede ser que sea casualidad también...", finalizaba.