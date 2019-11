La celebración de los 46 años de Belén Esteban han dado mucho de qué hablar, sobre todo tras la inesperada llegada de Terelu Campos, que acudió al cumpleaños unos diez minutos ya que después tenía otros compromisos y que hace tan solo unos meses afirmó que no quería ni oír hablar de 'Sálvame'. Allí, volvió a ver a sus ex compañeros del programa, con los que no terminó muy bien, sobre todo con Lydia Lozano, quien ha asegurado que le negó el saludo. "Le dije 'hola' y no me contestó", explica Lydia.

Aunque la mayoría de los colaboradores entienden el enfado de la hija de María Teresa Campos, muchos de ellos se han quedado con la boca abierta al enterarse de este gesto por parte de su ex compañera. Lydia Lozano ha explicado que cuando la vio le dijo 'hola' y Terelu ni siquiera le dirigió la palabra. Entonces fue cuando Raúl, otro de los compañeros, quiso salir a hablar con la ex colaboradora. Sin embargo, Lydia Lozano le dijo que "no era el momento" ya que la protagonista de la noche era Belén Esteban.

Gema López, por su parte, asegura que ella se acercó a saludarla pero que "fue muy fría". "Entiendo que haya cosas que le hayan podido doler, cada uno debe asumir lo que ha dicho. Yo sé que hice comentarios que le han podido molestar", explicaba la periodista. "Creo que a Terelu no le beneficia que su papel profesional sea simplemente devolver los golpes. Tiene valía para hacer muchas cosas", sentenciaba. Una relación que requiere de mucho tiempo para que vuelva a ser como antes y que necesita una conversación. ¿Resolverán algún día sus diferencias?