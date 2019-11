No es la primera vez que lo dice, pero sí la primera que lo afirma con tanta vehemencia: Kayne West quiere ir camino a la Casa Blanca y, claro, si el rapero consigue subir a la presidencia de los Estados Unidos, Kim Kardashian se convertiría en la Primera Dama del país, siendo una de las primeras damas más influyentes antes de subir al cargo. Está claro que el estilo de la Kardashian no es el mismo que el de Melania por lo que, sin duda, muchas cosas cambiarían en la gran mansión del hombre más poderosa del mundo en el caso de que la mayor del clan más popular de Estados Unidos habitase en ella.



Tener a Kim Kardashian como primera dama del país no significa únicamente que tendrá una gran proyección, como la que tiene actualmente a través de sus redes sociales, sino que deberá acudir a grandes cenas y encuentros de estado en la que la veremos en duelos de estilo con primeras damas y reinas. En este sentido, podríamos encontrarnos a Kim Kardashian compitiendo en estilo con la Reina Letizia o Máxima de Holanda; o con las duquesas Kate Middleton y Meghan Markle. Estilos muy diferentes de los que podríamos tener diferentes competiciones.

Pero, ¿cuándo podría llegar a ser el día destacado? Kayne ya avisa que no piensa correr para incorporarse a la carrera por la presidencia. "Pienso tomármelo con calma. Todo el mundo dice que Kanye está loco, pero uno de cada tres afroamericanos acabará en la cárcel y todas las celebridades están encerradas porque no pueden hablar con libertad: les da demasiado miedo", explicaba en el Innovation Festival de Fast Company en Nueva York.

No obstante, parece que no tendría mucho apoyo del electorado americano, al que no le gusta que haga alardes de su dinero, y mucho menos al público afroamericano al que quiere dirigirse. "Cada vez que alguien me dice que referirse a uno mismo como multimillonario demuestra una falta absoluta de clase, yo siempre respondo que puede que me cambiaré legalmente de nombre para llamarme durante un año Christian Genius Billionaire Kanye West [Genio Cristiano Multimillonario Kanye West], hasta que todo el mundo comprenda que eso es exactamente lo que soy"