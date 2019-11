Es uno de los actores más introvertidos y atormentados del 'start-system hollywoodiense', pero parece que por fin ha encontrado la paz y... ¡el amor! Y es que el guapérrimo de Keanu Reeves (55) lució la mejor de las sonrisas de la mano de Alexandra Grant (46), una famosa artista norteamericana con la que parece haber dejado atrás veinte años de soltería.

De hecho, su entorno asegura que están encantados con un noviazgo y que han decidido hacerlo oficial en una fiesta que organizó la firma Gucci en Los Ángeles. La pareja llegó a la fiesta muy felices y sin separarse de la mano. ¡Qué bonito es el amor! Y qué bonito el parecido que le hemos sacado a ella, porque se nos da un aire (o más bien airazo) a la actriz Helen Mirren.

Getty Images

Keanu y Alexandra se conocieron a través de unos amigos comunes hace una década. Les unió su pasión por los libros y han publicado dos ejemplares juntos en los que él sacó a la luz sus poemas y ella ilustraba los textos. Su conexión es tal que en 2017 fundaron juntos la editorial independiente X Artists’ Books.

Su gran amor murió

El actor de origen libanés no ha tenido mucha suerte en el amor; es más, no ha tenido una vida sentimental nada fácil. En 1998, Keanu Reeves se enamoró locamente de Jennifer Syme, que entonces trabajaba como asistente del director David Lynch. Pero lo suyo fue una trágica historia de amor.

Un año después de conocerse, ella dio a luz a su primera hija en común, Ava, que nació muerta. La joven Syme no logró superarlo y cayó en una depresión que provocó la ruptura de la pareja. Además de perder a su hija y romper con su amor, el actor todavía recibiría un nuevo golpe. En 2001, Jennifer falleció en un accidente de tráfico y Keanu nunca terminó de levantar cabeza, hasta hoy. Y en eso ha contribuido Alexandra.



Amigos íntimos

Agencias

Alexandra Grant tiene 46 años, y conoció al actor hace diez años. Se encontraron en una cena de amigos comunes y empezaron una intensa amistad que ha derivado en algo más. En 2011, Keanu y Alexandra lanzaron su primera colaboración juntos: 'Una oda a la felicidad', un libro donde él incluía sus poemas y ella se encargaba de las ilustraciones.

Agencias

Desde entonces, la artista y el actor han asistido juntos a varios saraos, pero siempre como amigos. Hasta la fiesta de Gucci donde han querido oficializar su relación.

Sus ex más famosas

Winona Ryder

Agencias

En 1992, Winona y Keanu flirtearon, y mucho, cuando grabaron 'Drácula de Bram Stoker', de Francis Ford Coppola, donde encarnaban a un joven y enamorado matrimonio. Sin embargo, su affaire tuvo lugar en 2008.

Sofia Coppola



Agencias

Lo suyo tampoco llegó a nada. Keanu y la directora, hija de Francis Ford Coppola, mantuvieron un romance a mediados de los noventa. Tampoco llegó a buen puerto. ¡Hacían una bonita pareja!

Sandra Bullock

Agencias

En 1994 protagonizaron 'Speed' y saltaron las alarmas. La química entre ellos era evidente e incluso se dijo que traspasó la pantalla. Ella siempre lo ha negado: "Es verdad que me enamoré de él en el rodaje, pero no me atreví a decirle nada".

Cameron Diaz



Agencias

En 1996, la actriz y Reeves rodaron la película 'Feeling Minnesota'. Tuvieron un par de citas, pero la rubia del momento prefirió quedarse con el también actor Matt Dillon. ¡Mala suerte, chico!



Charlize Theron

Agencias

La rubia sudafricana y el actor ya trabajaron juntos en 'Pactar con el diablo' (1997) pero fue cuando rodaron la película romántica 'Sweet november' en 2001, cuando saltó la chispa entre ellos. Dicen que la química traspasó la pantalla...



Diane Keaton

Agencias

En la cinta 'Cuando menos te lo esperas' (2003), la veterana actriz se enamoriscaba de Keanu Reeves. Empezaron a tontear por exigencias del guión, pero dicen que lo suyo llegó a más...