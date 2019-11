Tener un novio guapo es como un arma de doble filo: siempre va a salir bien en las fotos y vas a dar envidia allá por donde pases, pero también va a haber gente al acecho que va a intentar meterse por medio. Esto es así desde el principio de los tiempos, y Violeta Mangriñán, por ejemplo, lo sabe. La ex superviviente tiene un novio que es todo un caramelito: Fabio Colloricchio es guapo, tiene buena presencia, inteligente, famoso, influencer y además tienen sexo con mucha frecuencia... vamos, que es un hombre del siglo XXI, y le levanta tanta pasión a ella como a otras... ¡como Toñi Moreno!

Mediaset

A pesar de que a Toñi Moreno le gustan las mujeres, durante una de las últimas emisiones de 'MYHYV' no le importó demasiado cuando quiso vengarse de Violeta por decirle que casi 'no se podía ni levantar' por su embarazo. Toñi no sólo se levantó con ligereza, sino que además dijo que, por esa tontería que había dicho, se la iba a devolver... ¡y le plantó un beso en los morros a Fabio!

Mediaset

El italiano se quedó a cuadros mientras Violeta intentaba poner cara de que no le importaba, e incluso de que le hacía gracia... pero en realidad todos sabemos (y ella misma lo ha dicho en más de una ocasión) que es bastante celosilla. ¿Tendrá celos también de la mismísima Toñi Moreno, aunque sepa que su churri sólo tiene ojitos para ella?