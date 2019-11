View this post on Instagram

La mejor manera de terminar el día es con un buen cuento 📖 y mucha ternura,en este hogar 🏡 eso no puede faltar 🥰 👦🏻🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶 #goldenretriever #goldenpuppy 📖 #elbuenlobito #babyenzo💙