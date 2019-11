A pesar de que su relación dentro de la casa de 'GH VIP 7' acabo a las mil maravillas, el romance entre el vidente y el ex novio de Adara Molinero no están en su mejor momento. Y es que el momento en el que Pol ha tenido que hacer el alegato a favor del maestro Joao, le ha reprochado que piense tanto en Alberto, chico con el que el adivino le ha engañado fuera de la casa. No obstante, no nos sorprende en absoluto esta situación, ya que su relación siempre ha estado marcada por los altibajos. Veremos cómo evoluciona esta relación cuando el maestro salga expulsado de 'GH VIP'.

Telecinco

"Que lo haga Alberto, que es la persona de la que se acuerda", dijo Pol a Joao. "Estoy muy quemado ya. No lo voy a soportar más", confesó el exconcursante. "Creo que no soy la persona que debería hacer este alegato, creo que debería ser Alberto", afirmó Badía realizando su alegato al vidente.

Mediaset

"No sé qué decir. Siento que hayas tenido que decir mi alegato", declaró el concursante, entre lágrimas. Y, como era de esperar, Joao siguió contestado a su pareja. "No sé de qué manera lo voy a pagar. Siento que me haya enamorado de otra persona. A ti te sigo queriendo", aseguró el Maestro Joao. "Es el alegato de una persona que al menos te ha querido", señaló el presentado. "Estoy destruido ahora", concluyó el maestro.