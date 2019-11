La relación entre Gianmarco y Adara ha sido sin duda una de las más comentadas de esta edición de 'GH VIP'. Y es que, durante el 'Límite 48 horas', el italiano ha tenido la oportunidad de hacer el alegato a favor de la ex concursante de 'GH 17' para que siga en el concurso. Y, el mensaje ha hecho derretirse a Molinero. A pesar de que la participante intenta por todos los medios que esta relación no se sepa ni dentro ni fuera de Guadalix de la Sierra, su cara de enamorada tras la romántica defensa de Onestini lo dice todo sin necesidad de confirmar su amor por el ex concursante de 'Grande Fratello'.

Telecinco

“Ciao, Adari. Lo primero que quiero decirte es que eres bellísima”, comenzó el italiano. “Quiero que te quedes porque eres sincera, real. Estos días te he visto un poco triste y espero que no lo estés. Sé que estos días has estado un poco triste y quiero que sepas que te estoy esperando”, continuó. “Me haces mucha falta. Tengo tu goma en mi muñeca. ¿Sabes cuando tienes un regalo y tienes que esperar? Pues yo te estoy esperando”, concluyó.

Telecinco

“Me ha entrado la risa nerviosa. Me ha parecido muy bonito y te echo mucho de menos”, confesó Molinero tras escuchar las palabras de Gianmarco. “Me estoy poniendo roja”, dijo. “Gracias por el alegato, me acuerdo mucho de él, le echo de menos. Nos vemos fuera”, aseguró la modelo.