Alguna vez, entre nuestro círculo más cercano, seguro que todos hemos confesado que nos operaríamos de algo: que si la nariz, que si el pecho, que si las orejas de 'soplillo'... todos tenemos algún complejo que, si tuviéramos más dinero, nos quitaríamos pasando por quirófano, aunque esto no es sólo un pensamiento en la lejanía o incluso o un sueño para algunos y algunas que, con posibilidades, deciden hacerse un retoquito ¡y se lo hacen! La última ha sido la influencer Anabel Hernández, que ha decidido operarse del pecho para aumentarlo, y ha compartido con todos los detalles...

A través de Instagram, sus más 300.000 seguidores se han interesado por los detalles, como cuánto se ha puesto ("260 centímetros cúbicos", ha c0nfesado) o cuánto tiempo tiene que estar con los puntos ("15 días"), pero también por el postoperatorio, que no está siendo precisamente fácil: "Pensé que no iba a doler tanto. Voy aguantando bien con los medicamentos, peor hay momentos que no son fáciles, sobre todo cuando cambio de postura, toso o me río", ha señalado con pesadumbre.

Incluso ha confesado que sus doctores ¡le han echado la bronca! Y todo por querer hacer sentadillas, adicta como es ella al deporte (no hay más que ver sus abdominales de hierro), pero nada: va a tener que esperar unos días más para hacer vida normal. Al menos ya ha podido colgar un selfie para tranquilizar a sus seguidores:

La razón de Anabel para operarse ha sido simple: llevaba tiempo pensando en hacerlo y, ahora que ha visto la oportunidad, la ha aprovechado, pero sí ha dejado claro que no ha sido por complejos.