Jennifer Lopez, de 'trapillo' o de diva, siempre está guapísima.

Se ha escrito y dicho de todo sobre la actriz y cantante. Tiene miles de fanáticos y otros tantos detractores pero de lo que no cabe duda es que JLo es única en su especie y a sus 50 espléndidos años 'hace lo que le da la gana', que diría Merche en su canción. Por eso si le apetece ponerse unas mallas y un moño y salir a la calle luciendo curvas latinas, pues lo hace y punto. Y si prefiere ir mona y elegante, tira de diseño y listo. Total, qué diseñador no querría que esta diosa latina luciera sus creaciones.

'Arreglá' o informal nos encanta Jennifer Lopez porque nadie mejor que ella sabe estar 'divina de la muerte'. Te vamos a mostrar la cara y la cruz de la puertorriqueña, una mujer que está igual de guapa se ponga lo que se ponga. ¡Toma nota!

El otro día la pillaron saliendo del gimnasio, junto a su hija Emme, y la cantante que anda inmersa en el rodaje de 'Marry me', iba espectacular con un0s 'discretitos' leggins ... ¡amarillos!, desafiando la mala suerte, y un crop top de manga larga a juego.

Muy sexy, por cierto, teniendo en cuenta que no solo dejaba al descubierto sus magníficos abdominales, también su retaguardia...



Claro que para ir a trabajar, tampoco se queda corta. Si bien apuesta por un look un poco más informal, si no le pone su toque personal, no sería Jennifer Lopez. Y en esta ocasión, se toque de diva va en las sandalias 'animal print'.

Las originales zapatillas de Tom Ford que lucía Jennifer Lopez en el rodaje de ’Marry me’. Agencias

En pleno otoño se coloca estas zapatillas, rollo chanclas de piscina, por muy de Tom Ford que sean. Y sus inseparables gafas de sol, esas son un básico en todos sus looks. Pero si para ir al gym o al set de rodaje va así, ¿qué se pone cuando tiene una alfombra roja o un evento público?

Cualquier cosilla, desde luego que no. Y para muestra, la última aparición pública de la cantante en Nueva York. Camaleónica donde las haya, la Lopez cambió sus cómodas chanclas de Tom Ford para subirse a unos salones de Jimmy Choo que le iban de perlas con el outfit que eligió: un 'total look en verde', que le favorecía mucho. Eligió un espectacular jersey con detalles de pelo en las mangas, muy calentito para las bajas temperaturas de Nueva York en esta época, con cinturón y lo combinó con un pantalón palazzo, todo de Sally LaPointe de la colección Resort 2020. Eso sí, le falta algo de plancha a los pantalones...

De 'trapillo' o de diva, Jennifer siempre está guapísima. Claro que percha y tablas le sobran a la actriz y cantante para triunfar y acaparar focos allá donde vaya. ¡Bravo JLo!