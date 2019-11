Rocío Osorno disfruta de uno de los momentos más felices para la joven: su segundo embarazo. Después de dar a luz a su primogénito, la diseñadora sevillana e influencer está embarazada y no puede evitar presumir de ello en su cuenta de Instagram, sobre todo cuando disfruta de la playa en bikini y su tripita aparece por arte de magia antes de lo esperado. "Pues va a ser verdad lo que dicen de que el segundo se nota antes...😂😂", confesaba hace unos días. Ahora, feliz, ha recordado a sus seguidores una decisión que tomó hace ya dos años.

A través de las stories de su cuenta de Instagram, Rocío ha desvelado a sus seguidores que fue víctima de un diagnóstico erróneo que, en esta ocasión, ha sido para bien. Hace unos años los médicos la aseguraron que sería muy difícil para ella concebir pasados los 30 años, por eso, al cumplir 25 y no tener pareja formal, la diseñadora no se lo pensó y en septiembre de 2017 compartió su decisión de congelar óvulos para cuando estuviera preparada para someterse a la aventura de ser madre. Algo que finalmente no le ha hecho falta.

Felizmente, Rocío Osorno encontró el amor en Jacobo González-Robatto Perote con quien ha contraído matrimonio este mismo año y padre de sus dos hijos, Jacobo, quien nació en noviembre de 2018, y su segundo bebé del que se espera el nacimiento muy pronto. Ambos han sido concebidos de forma natural sin que, afortunadamente, se haya tenido que recurrir a la fecundación in vitro para cumplir el sueño de la influencer. En su caso, se trató de un diagnóstico que no se ajustó a la realidad.

Aunque en este caso no se haya tenido que recurrir a ella, la técnica de congelación de óvulos es cada vez más recurrida. Son muchas las mujeres que cada vez más retrasan el momento de ser madres por la situación económica, y para ellas, recurrir a la futura fecundación in vitro es una posibilidad cada vez más atractiva. "Yo tengo 28 y lo estoy pensando muy en serio para mi", explicaba una de sus seguidoras cuando tomó la decisión. "Haces muy bien en visilizarlo, hay muy poca información y se necesita mostrar", añadía otra de ellas. Y es que, esta es una herramienta cada vez más útil.