Jonathan desvela que tiene problemas para reconciliarse con Yoli

Tener una relación tan tóxica como la de los ex grandes hermanos Jonathan Pérez y Yoli Claramonte no debe de ser nada fácil: los dos se quieren, y eso nos ha quedado clarísimo, porque no hacen más que intentar volver, pero a poco que se acercan un poco... todo se va al garete. Están, aunque hayan tardado en darse cuenta, en dos puntos completamente diferentes de la relación: ella lo quiere todo y lo quiere ya, mientras que Jonathan precisa de más calma y de vivir el momento, y a pesar de que están trabajando en solucionar eso con terapia para volver a estar en sintonía, ahora el que tiene dudas es él...

Tras su tremenda bronca en público y su posterior reconciliación, ella se marchó varias semanas a EEUU. Ese viaje les ha servido para pensar y charlar de vez en cuando, y sobre todo a Jonathan, que le ha hecho darse cuenta de muchas cosas, como lo que quiere en el futuro: "En esos 15 días que Yoli ha estado fuera sí que he visto a la otra persona, pero fue un día para comer, no pasó nada, porque si no lo único que voy a hacer es marearlo más todo, y tampoco quiero hacer daño a nadie", afirmaba en MTMad.



Sin embargo, todavía siente por Yoli, y eso dice mucho de lo que realmente busca: "Si me paro a pensar, la única persona con la que quiero formar una familia es con Yoli. Me encantaría que Valeria tuviera un hermanito… pero por otro lado la idea me aprieta de tal manera que necesito que me dé espacio, y Yoli no se da cuenta, porque aunque ella cree que lo hace, no es así. Volveríamos a cometer el mismo error de ir a pasos agigantados y la volveríamos a cagar", confesaba. "Cuando está lejos sí me llama la idea de volver y tener hijos, pero cuando estamos aquí, me agobio", añadía.

A nosotros no nos parece que la situación sea complicada: los dos quieren volver, pero van a necesitar tiempo para ajustar sus ritmos en la relación.