Esta semana, nuestra sección favorita, 'El horror' está liderada por la guapa de Jennifer Aniston, por la que, dicho sea de paso, no pasan los años. Su gesto, entre susto, espanto, miedo, incredulidad... la lleva directamente al número uno de nuestra particular lista y la corona como 'la más horrible de la semana'. Claro que no es la única.

Y es que esta vez, la cosa va de gestos 'raros' porque la actriz de origen griego no es la única cuyo careto parece un poema. También hemos pescado a otra actriz, como Juliette Lewis, cuya cara de cordero degollado es todo un poema; o la sonrisa 'a lo Pantoja' de la rubia de Hollywood, Reese Witherspoon, tampoco tiene desperdicio. Hasta nuestro Joaquín Reyes se ha colado en nuestro particular ranking, pero lo suyo es otro tema.



¿Merece el cetro 'a la más horrible' Jennifer Aniston o creéis que Reese Witherspoon, Juliette Lewis, Joaquín Reyes, Emma Thompson o Emilia Clarke deberían ocupar su lugar? ¡Juzgadlo vosotr@s mismos!



Reese Witherspoon, a lo Pantoja': "Dientes, dientes"

Agencias

Normal que la actriz de 'Big little lies', Reese Witherspoon, se quedase con esa cara. No puede llevar más petado el vestido. Una tallita más no le hubiera venido mal.... O tal vez está practicando el famoso "Dientes, dientes" de la Pantoja.

¿A quién le hace ojitos Juliette Lewis?



Agencias

Quédate con alguien que te mire como Juliette Lewis mira al actor Bradley Wilk. A punto estuvo de caérsele la baba durante el estreno de la película ‘Huérfanos de Brooklyn’. La chica no puede negar que está coladita por su chico...

La cara de susto de Jennifer Aniston



Getty HMI

Jennifer Aniston se quedó a cuadros durante el estreno de 'The morning show'. Por un segundo parece que pensó que era su exchurri Justin Theroux, pero no, es el actor de 'Creep', Mark Duplass. ¡Jen, mujer, que con tanto susto te van a salir arrugas!

Sus caras, un poema

Getty HMI

¿Qué les estarían diciendo a las protagonistas de 'Last Christmas' Emma Thompson y Michelle Yeoh para poner ese jeto? Lo de Emilia Clarke es solo fresquíbiris. ¡Si es que a quién se le ocurre ir en tirantes en pleno noviembre!

Joaquín Reyes, tras los pasos de Fred Astaire

Getty HMI

Hay formas de posar en una alfombra, y luego está la que se marcó el cómico Joaquín Reyes durante el estreno de 'Kooza' de Cirque du Soleil. ¿Querrá ser parte del equipo con esa posturita?