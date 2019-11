Mucho ha llovido desde que Kiko y Sofía Suescun sorprendieran (más o menos) a todos con su relación. Él lo dejó con Gloria Camila y ella, que no tiene un pelo de tonta, le ofreció a Kiko un hombro sobre el que llorar. Por suerte para ella, el ex tronista de MYHYV no lloró demasiado, y el odio que se profesaban pasó a ser amor como una flor que nace en primavera. Vamos, que ya lo decía aquel dicho infantil de 'los que se pelean, se desean', y nunca fue más cierto.

Su relación fue viento en popa hasta que él entró en la Casa de 'GH VIP 7'... pero el tonteo de Kiko con la mujer de Diego Matamoros, Estela, le costó tan caro que Sofía decidió dejarle antes incluso de que saliera de la Casa. Cuando salió, cortaron, pero el enfado les duró menos que un Chupa-Chups en la puerta de un colegió, y después, entre idas y venidas, han conseguido estabilizarse, pero ¿está realmente todo bien?

Todo podría indicar que sí, pero después de los rebotes que hemos visto de Sofía mientras vivíamos con ella el tonteo de Kiko con Estela, nos dice todo lo contrario. ¿Tan fácil se perdona? ¿Está realmente enamorada de Kiko... o es que le sale más rentable estar con él porque está de actualidad?

Para Kiko, la situación está divinamente, y es que cree que quien debería estar preocupado es Diego Matamoros ahora que le salen 'rolletes' de debajo de las piedras: "A mí Sofía me esperó", dijo en 'MYHYV' refiriéndose a que Diego podría no haberlo hecho con Estela... Sí, bueno, le esperó de aquella manera, porque en cuanto vio tonteo ¡le dejó delante de toda España y él ni se enteró! Nosotros, desde luego, alucinamos cada vez más con estas relaciones, y eso que hemos visto de todo...