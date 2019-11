Hiba Abouk ha presumido de embarazo durante la entrega de los premios 'Save the Children' con motivo de su 100 aniversario. La actriz ha explicado que no le importa si su bebé es niño o niña, lo único que quiere es que venga sano. También, Hiba aseguraba que su futuro bebé no iba a ser hijo único, ella cree mucho en el concepto de hermandad y piensa que es clave para el desarrollo de un niño.

gtres

"El concepto de hermandad es muy importante. Hijo único o hija única no será", explicaba la actriz. En Octubre, Hiba anunciaba en su cuenta de Instagram que estaba embarazada de su primer hijo junto al futbolista Achraf Hakimi. "Este hombre que sale conmigo en la foto, ha plantado en mi una semilla de amor y respeto inquebrantable. Gracias a Dios, a la vida, al universo y todos los que os alegráis con esta noticia. Y a ti @achrafhakimi gracias por aprender y luchar día a día de mi mano. Te quiero y querré siempre", escribía como título de la foto.

En el evento, a Hiba se le notaba muy feliz y contaba que lo está llevando muy bien y que de momento no está teniendo ninguna molestia: "He hecho vida normal y todo como si no estuviera embarazada prácticamente".