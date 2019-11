Si hay algo que pone los pelos de punta en el panorama político actual, es el proceso independentista catalán. Aunque nosotros no nos vamos a pronunciar sobre ello, sí nos ha llamado la atención que una de nuestras famosas lo haga, y no ha sido otra que la actriz y sex symbol de los 90 Pamela Anderson. La canadiense no es ninguna novata en esto de la política: ya opinó sobre el caso de Julian Assange o el movimiento 'Me too', contra el acoso laboral a las mujeres (especialmente en Hollywood)... y ahora se ha metido en el 'fregao' del independentismo catalán.

Pamela tiene muy buena relación con nuestro país (estuvo saliendo con un futbolista del Sevilla, Adil Rami -aunque ahora juega en el Fenerbahçe y cortaron este verano- y suele venir todos los años a la Global Gift Gala por su amistad con María Bravo), pero no le está gustando nada cómo el gobierno español está tratando el tema del 'procés'. Según ha publicado en su blog (que corona una estelada nada más empezar), cree que Cataluña tiene todo el derecho del mundo, al menos, a celebrar "un referéndum para elegir su futuro", y se aventura a pronosticar que "tampoco es el fin del mundo", ya que piensa que, bien gestionado, una nación catalana puede funcionar sin problemas.

A pesar de que históricamente la independencia de Escocia del Reino Unido no tiene nada que ver con la catalana, también ha comparado ambos casos, además de "creer" que la Unión Europea no pondría ningún impedimento (a pesar de que Cataluña ya recibió el aviso de que se quedarían fuera en caso de independizarse).

Tampoco se ha cortado a la hora de opinar sobre la monarquía: "Lo que debería salir de todo esto -y espero que así sea- es que los catalanes puedan celebrar un referéndum con la oportunidad de decidir, y también que la monarquía española se vaya, puesto que los últimos acontecimientos han demostrado que es totalmente inútil".

Aunque sus ideas puedan ser más o menos cuestionadas, defendidas o rebatidas, lo que sí ha querido condenar ha sido la enorme violencia que se ha desatado en las calles, así como la fuerte represión del gobierno contra los propios ciudadanos.